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AK Parti’li Yavuz’dan İstanbul açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. İstanbul’u kazanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi. Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır. İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır. Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah’a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor, sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam...” ifadelerini kullandı.

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