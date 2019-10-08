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AK Parti'li Yavuz'dan "sahte bal" uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz: - "Arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasadaki sahte ballar. Bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şurupları insan sağlığını tehdit ediyor"

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, arıcıların en büyük sorununun piyasadaki sahte ballar olduğunu belirterek, "Bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şurupları insan sağlığını tehdit ediyor." dedi.

Yavuz, Mecliste Aydın, Adana, Hakkari, Eskişehir ve Kocaeli'den gelen arıcılarla basın toplantısı düzenledi.

Bal üretiminde dünya ikincisi olan Türkiye'de, Aydın ve Muğla'nın kaliteli bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Yavuz, devletin, her zaman bal arısı yetiştiricileri ve bal üreticilerinin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.

Arı balı üreticilerini zaman zaman ziyaret ettiğini ifade eden Yavuz, "Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar." dedi.

Yavuz, sahte bal üretiminde en önemli etkenin, bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şurupları olduğuna dikkati çekerek, bu şurupların, insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Son yıllarda mısır şurubuna karşı Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklama ve kısıtlamalar olurken Türkiye'de bal aromalı şurup tüketiminin arttığını aktaran Yavuz, "Arı, petek ve bal resimleriyle market raflarında yer alan sahte bal ürünleriyle tüketicilerimizin resmen algıları farklı yönetilmektedir. Bu durum bal üreticilerini olumsuz etkilemektedir." diye konuştu.

Arıcılık sektöründe diğer önemli bir sorunun da tarım ilaçları olduğuna işaret eden Yavuz, ayçiçeği tohumlarındaki tel kurtlarıyla mücadelede kullanılan ilaçların, ayçiçeği üretim bölgelerine gelen arı kolonilerini olumsuz etkilediğini ve arı ölümleri neden olduğunu kaydetti.

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