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AK Partili Yazıcı: Cumhur İttifakı o gece kuruldu, Yenikapı'da taçlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin millet tarafından önlendiğini belirterek, "İşte bu Cumhur İttifakı'nın temeli, o gece kuruldu.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin millet tarafından önlendiğini belirterek, "İşte bu Cumhur İttifakı'nın temeli, o gece kuruldu. Ağustos'ta Yenikapı'da taçlandı" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ak Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül'ün Hürriyet Caddesi üzerindeki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Hayati Yazıcı yaptığı konuşmada, "Bakın bizim tarihimiz darbeler tarihidir. Her 10 yılda bir darbe yapılır. En son, en alçak darbe 15 Temmuz 2016'dır. Bu milletin içinden çıkmış, bu millete ait topu, tüfeği, tankı, uçağı, milletin mukadderatını ortadan kaldırmak, bu ülkeyi müstevli güçlere teslim etmenin taşeronluğunu yapanların girişimi. Ama bu girişim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, akşam başlayan darbe sabah olmadan aziz milletimiz tarafından önlenmiştir. Darbe önlemişiz, darbe. İşte bu Cumhur İttifakı'nın temeli, o gece kuruldu. Ağustos'ta Yenikapı'da taçlandı. Bu ittifak bu ülkede 150 yıldır tartışılan, müzakere edilen konuşulan sistemi mecliste birlikte değiştirmeyi başardı. Anayasayı değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inşa etti. 16 Nisan 2018 referandumunda sizin onayınıza getirdik. Onayladınız ve bu anayasa değişikliği çerçevesinde ilk seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleştirdik. Aynı gün cumhurbaşkanını seçtik ve meclisi yeniledik. Yeni bir Türkiye." dedi. Yazıcı birbirine benzeyen siyasi yapıların ittifakının çok önemli olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği süre içerisinde ilk defa yerel seçim yapıyoruz. En güçlü şekilde Cumhur İttifakı'nı her seçim çevresinde, Kocaeli'de inşa etmiş bulunuyoruz. Siyasi kadroların bu ittifakı önemli. Birbirine benzeyen ortak değerleri olan siyasi yapıların bu ittifakı çok kıymetli. 31 Mart günü hep birlikte sandığa giderek armudun sapı, üzümün çöpü demeden, bu ittifaka güç vermeye kararlıyız"

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