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AK Parti'li Yazıcı: Söylediğimizi takip eder, gereğini yaparız

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin'de, partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'li Yazıcı: Söylediğimizi takip eder, gereğini yaparız

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin'de, partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Yazıcı, "Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız" dedi.
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Artvin'de il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı. Toplantıda konuşan Yazıcı, gece gündüz demeden koşturduklarını belirterek, yönetim makamlarında bulunanların bütün enerjilerini hizmet etmeye harcamaları gerektiğini söyledi. AK Parti'li Yazıcı, "Hiçbir alan boşluğu bırakmadan, sağlıkta, eğitimde, altyapı alanında önemli imkanları hazırladık. Sosyal alanda verdiğimiz sözleri unutmadık. Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, konuşmasının ardından Artvin'in ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre; Ardanuç'ta Fahri Acar, Arhavi'de Coşkun Hekimoğlu, Borçka'da Aslan Atan, Hopa'da Kemal Gazioğlu, Kemalpaşa'da Yener Balkaya, Şavşat'ta Ahmet Sinan Öztürk ve Yusufeli'nde ise Eyüp Aytekin yerel seçim için aday gösterildi. Artvin Belediye Başkanlığı adaylığı için mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin adı daha önce açıklanmıştı.

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