HABER

AK Parti'li Yazıcı: Söylediğimizi takip eder, gereğini yaparız

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin'de, partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin'de, partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Yazıcı, "Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Artvin'de il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı. Toplantıda konuşan Yazıcı, gece gündüz demeden koşturduklarını belirterek, yönetim makamlarında bulunanların bütün enerjilerini hizmet etmeye harcamaları gerektiğini söyledi. AK Parti'li Yazıcı, "Hiçbir alan boşluğu bırakmadan, sağlıkta, eğitimde, altyapı alanında önemli imkanları hazırladık. Sosyal alanda verdiğimiz sözleri unutmadık. Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, konuşmasının ardından Artvin'in ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre; Ardanuç'ta Fahri Acar, Arhavi'de Coşkun Hekimoğlu, Borçka'da Aslan Atan, Hopa'da Kemal Gazioğlu, Kemalpaşa'da Yener Balkaya, Şavşat'ta Ahmet Sinan Öztürk ve Yusufeli'nde ise Eyüp Aytekin yerel seçim için aday gösterildi. Artvin Belediye Başkanlığı adaylığı için mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin adı daha önce açıklanmıştı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Manisa'da eski adliye lojmanlarında yangınManisa'da eski adliye lojmanlarında yangın
Hayvan satıp parasını alamayan besicilerden suç duyurusuHayvan satıp parasını alamayan besicilerden suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.