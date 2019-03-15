AK Parti'li Yazıcı: Uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bolu İhsaniye Mahallesi'nde bulunan el sanatları merkezini ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti. Ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret eden Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi. Hayati Yazıcı, "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bu çok gaddar, alçak eylem sonucu sanırım son rakamlar 50 dolayında insan orada camide, camilerde şehit edildi, katledildi. 21'inci yüzyıldayız, böyle bir çağda insanlığın bu kadar müktesebatı varken böylesi eylemlerin icra edilir olması, sadece insan katletmenin ötesinde, değerlerin de katledilmesidir" diye konuştu.

Yazıcı, katliamla ilgili uluslararası örgütlerin gecikmeye lüksü olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hukukçu kimliğimle ifade etmek isterim ki, eylemi icra eden maddi failler yani o silahları ellerine alıp, sırtlarında taşıyıp ya da nasıl taşıdılarsa onu kullanmak suretiyle bizzat eylemi icra edenler var ama söylemleri ile İslam düşmanlığı ile o insanları, o insanlık müsveddelerini bu eylemi icra edebilecek duruma getiren kişiler de var. Asıl onun sorgulanması gerekiyor. Bu insanlık için çok büyük bir tehlikedir. Dünya bu konuda, dünyanın sulhu, huzuru için oluşturulmuş uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok. Hemen bu olay dolayısı ile olayın arka tarafını bu perspektifle bakıp deşifre etmeleri, insanlığın geleceği bakımından son derece kıymetlidir. Bir kez daha bu eylemcileri lanetliyorum."

YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senetle icra takibi' iddialarıyla ilgili ise şu açıklamada bulundu: