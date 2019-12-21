AK Parti'li Yazıcı'dan ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı kararına tepki

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Dünyadaki gelenekler, bilimsel araştırmalar ortaya koymuştur ki tarihi olayları, tarihçiler yazar. ABD Meclisinde 1915 olaylarını değerlendirerek bir yasa ile not etmesinin bizim nezdimizde bilimsel veriler eşiğinde, sosyal ve tarihi olgular karşısında hiçbir hükmü yoktur." dedi.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış politikada insanı değerleri merkeze yerleştirdiğini, masada da sahada da doğru politikalar izlediklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde Suriye ile ilgili politikaların daha somut hale getirildiğini belirten Yazıcı, "ABD, elindeki imkanlarla dostlarını, stratejik ortak dediğimiz bizim gibi ülkeleri maalesef tehdit anlamına gelecek söylemler icra ediyor. Bunu şimdi yasal düzenleme ile belirgin bir aşamaya getirmişler. Bu, dostlukla bağdaşmaz. Türkiye, haklı olduğu konularda bu tür davranışlar karşısında asla boynunu uzatmaz. Bizim köklü bir devlet geleneğimiz var. Bin yılı aşkın süredir var olmuş bir milletiz. Dolayısıyla, 'Bunlar hiç önemli değil' demiyoruz ama biz bunları aşarız." ifadelerini kullandı.