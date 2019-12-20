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AK Parti'li Yediyıldız: "Ordu, istihdamda en üst seviyeye ulaşacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

AK Parti'li Yediyıldız: "Ordu, istihdamda en üst seviyeye ulaşacak"

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, 17 yıllık süreçte Ordu'ya yatırımların yapıldığını belirterek, "Ordu, 2023 vizyonunda sanayisi, tarım ve turizmi ile kalkınmasını tamamlamış; ekonomide, istihdam noktasında en üst seviyeye ulaşmış bir il olacaktır." dedi.

Partisinin Ordu milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı ile Mecliste basın toplantısı düzenleyen Yediyıldız, 17 yıllık AK Parti iktidarında, her türlü zorluğa rağmen ülkeye yaptığı hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yediyıldız, 17 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 9 milyar 286 milyon, Tarım ve Orman Bakanlığının 4 milyar 538 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3 milyar 792 milyon 307 bin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1 milyar 510 bin, Gençlik ve Spor Bakanlığının 1 milyar 95 bin, Milli Eğitim Bakanlığının 741 milyon, Sağlık Bakanlığının 459 milyon, Ordu Üniversitesinin 302 milyon, İçişleri Bakanlığının 412 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 281 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlığının 912 milyon, Adalet Bakanlığının 53 milyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 222 milyon, İller Bankasının 3 milyar 500 milyon, TOKİ'nin 518 milyon, Kalkınma Ajansının 97 milyon 500 bin, çeşitli vakıfların da 7 milyon 904 bin lira yatırım gerçekleştirdiğini anlattı.

Yatırımları yapan bakanlıklara ve hizmeti geçenlere teşekkürlerini bildiren Yediyıldız, "Ordu ilimiz 2023 vizyonunda sanayisini, tarım ve turizmi ile kalkınmasını tamamlamış; ekonomide, istihdam noktasında en üst seviyeye ulaşmış bir il olacaktır. Tarımda fındığı, kivisi ve balıyla en yüksek üretim yapan seviyeye gelecektir. Daha yaşanabilir bir Ordu ili olması için bütün gayretimizle çalışmaktayız." diye konuştu.

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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ordu

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