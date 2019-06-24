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AK Partili Yeneroğlu'ndan seçim sonrası dikkat çeken mesajlar

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2019 07:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul seçimi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öz eleştiri yapan Yeneroğlu, "Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik Samimî öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz." dedi. Yeneroğlu ayrıca, "Bizi endişelendirmesi gereken bizim gibi düşünmeyenler, inanmayanlar veya yaşamak istemeyenler değil" diyerek, asıl endişe duyulması gereken konuları sıraladı.

AK Partili Yeneroğlu'ndan seçim sonrası dikkat çeken mesajlar

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Yeneroğlu, seçimlerin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Yeneroğlu, birçok konuda da öz eleştiri yaptı.

Yeneroğlu şunları söyledi:

Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik Samimî öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.

Benim de bir Türkiye hayalim var. Herkesin ayağının yere bastığı, beğenmediğimiz düşüncelerin öfke veya şiddet ile bastırılmadığı, toplumsal farklılığın zenginlik kabul edildiği, Türkiye'nin refahının çok seslilikte görüldüğü ve karşılıklı tahammülsüzlüğün aşıldığı bir Türkiye.

"BİZİ ENDİŞELENDİRMESİ GEREKEN..."

Karşılıklı olarak bizi endişelendirmesi gereken bizim gibi düşünmeyenler, inanmayanlar veya yaşamak istemeyenler değil, korkularımızın öz güvenimizi aşmış olması ve birbirimizi ezerek yol alabileceğimiz zannı.. Hayallerini yurt dışında kuran gençler gerçeği bizi endişelendirsin.

Ehliyet ve liyakatın esas alınmadığı konusunda gençlerin feryadı bizi endişelendirsin, üniversite mezunu olup ta işsizlik kervanını büyüten gençlerin sayısı bizi endişelendirsin, adalet sistemimize güvenin dipte olduğu haykırışı bizi endişelendirsin.

Ben tüm sorunlarımızı aşabileceğimize inanıyorum; yeter ki birbirimizi düşmanlaştırmayalım, yeter ki komplo teorileriyle birbirimizi zehirlemeyelim, yeter ki sorunları doğru tespit ederek rasyonel çözümlere odaklanalım ve demokrasimizi ve hukuka güveni güçlendirelim.

İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Sayın @ekrem_imamoglu beyi tebrik ediyorum. Hiç kimseyi dışlamadan herkesi kucaklamasını ve tüm İstanbulluların belediye başkanı olmasını gönülden diliyorum. İstanbul için milletimizin kararı hayırlara vesile olsun.


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