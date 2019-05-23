AK Partili Yeneroğlu: “Türk kökenli seçmenler Avrupa Parlamentosu seçimlerinde mutlaka sandığa gitmeli"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa’da yaşayan Türk kökenli seçmenlerden 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gitmelerini istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu seçimlerde ırkçı popülist partilerin güç kazanması insan hakları, hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi değerlerini tehdit eden bir gelişme olacaktır. Bu vahim tablonun ortaya çıkmaması için herkesi sandığa gitmeye davet ediyorum. Sahayı aşırı sağa bırakmamak için demokratik mücadelede bireysel sorumluluğu yerine getirmek şarttır. Sahayı aşırı sağa ve ırkçı popülizme teslim etmemek için demokratik mücadelede bireysel sorumluluğu yerine getirmek herkes için şarttır. Bu hassasiyeti çevremizle de paylaşmamız, etrafımızdaki seçmenlerin de oy kullanmasını sağlamamız, sandığa kitle olarak sahip çıkmak adına önemlidir. Irkçılığa karşı duruş sergileyip, çoğulcu toplumu savunan partilere verilecek her bir oy, özgürlükçü demokrasilerin geleceğine yapılacak bir yatırımdır” dedi.

Yeneroğlu, Avrupa Parlamentosunun üye ülkelerde yaşayan Türkiyeli göçmenler ve Müslümanlar için de önem taşıdığını belirterek, “Yapılacak seçimlerin aşırı sağ partilerin milletvekili sayısını endişe verici düzeyde artıracağı tahmin ediliyor. Avrupa’nın içine kapanmasını teşvik edecek ve özgürlükçü demokratik değerlerin altının daha fazla oyulmasını tetikleyecektir. Nasıl ki üye ülkelerde aşırı sağın yükselişiyle bu değerler tehdit altındaysa, aynı durumun AB boyutunda yaşanması da kaçınılmazdır. Kültürel ve dini kimlikler üzerinden ırkçılık yapan hareketlerin bu yapıda güçlenmesiyle gelecekte AP üzerinden göçmenlerin ve Müslümanların temel haklarının kısıtlanması mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

