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AK Partili Yeneroğlu Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 07:45 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına yönelik tepkiler üzerine açıklama yaptı. Yeneroğlu, "Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz. Çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar" ifadelerini kullandı.

AK Partili Yeneroğlu Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert müdahale etmiş ve kahvehaneye sığınan bir eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp edilmişti. Söz konusu görüntülşerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yaşananlara tepki gösteren AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu da görüntülere tepki göstererek, "Van'daki bu görüntüler korkunç. Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi. Yeneroğlu, “Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez. Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetkiden alır” dedi.

MHP'Lİ ENGİNYURT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyal kullanıcılarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Yeneroğlu’na tepki göstermişti. Yeneroğlu için “PKK sevicisi Mustafa” ifadesini kullanan Enginyurt, Yeneroğlu’nun AK Parti'den ihraç edilmesini istemişti.

eda

AK PARTİLİ YENEROĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Mustafa Yeneroğlu, “Vatansever hukukun üstünlüğünü savunur. Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz, çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar. Terör örgütlerinin hedefi de bu zaten. Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Devlet ise adalet üzerine bina edilir” dedi.

“Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez” diyen Yeneroğlu, şöyle devam etti:

“Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetki ve sorumluluktan alır. Atatürk en güzel biçimde tanımlamıştır: Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.”

YNER


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