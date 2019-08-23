AK Partili Yeneroğlu Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert müdahale etmiş ve kahvehaneye sığınan bir eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp edilmişti. Söz konusu görüntülşerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yaşananlara tepki gösteren AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu da görüntülere tepki göstererek, "Van'daki bu görüntüler korkunç. Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi. Yeneroğlu, “Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez. Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetkiden alır” dedi.

MHP'Lİ ENGİNYURT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyal kullanıcılarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Yeneroğlu’na tepki göstermişti. Yeneroğlu için “PKK sevicisi Mustafa” ifadesini kullanan Enginyurt, Yeneroğlu’nun AK Parti'den ihraç edilmesini istemişti.