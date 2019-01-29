AK Parti’li Yeni’yi bıçaklayan zanlı teslim oldu

Adana’da, AK Parti’nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni’yi bıçakla yaralayan zanlı, teslim oldu.
Eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni’yi dün Seyhan ilçesinde bir restoranda partililerle düzenlenen toplantıda bıçakla yaralayan M.A .isimli şahıs Mersin Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, kente gelen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince teslim alınarak, Adana’ya getirildi.
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