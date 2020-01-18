Ak Parti'li Yılmaz: Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de oyunları bozduk (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

YILMAZ, VALİ TAVLI'YI ZİYARET ETTİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'de bir otelde düzenlenen 'AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Marmara Bölge Toplantısı'nın ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

YILMAZ, VALİ TAVLI'YI ZİYARET ETTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'de bir otelde düzenlenen 'AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Marmara Bölge Toplantısı'nın ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yanındaki AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ı, Vali Orhan Tavlı karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz'a, Vali Orhan Tavlı tarafından 57'nci Alay Sancağı hediye edildi.
Valilik makamında kısa bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Valimizin kente çok güzel hizmetler yaptığını duyuyoruz. Çanakkale tarihi açıdan anlamlı ve özel bir ilimiz. Çanakkale aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun semboü olan bir şehrimiz. Tarihten bugüne gerçekten milli birliğimizin, beraberliğimizin sembolik şehirlerinden, bu anlamda da kıymetli bir şehrimiz. Son dönemlerde yapılan hizmet ve çalışmalarla Çanakkale bu güzellikleri dünyaylada paylaşan bir ilimiz. Turizm anlamında çok ciddi gelişmler kaydettiğini görüyoruz. Troya gibi varlıklarıyla, değerleriyle, bir taraftan da şehitliğiyle, tarihi ve kültürel değerleriyle nitelikli turizm konusunda çok önemli bir ilerleme kaydediyor. Çanakkale'nin daha ileri gittiğini göreceğiz. Hem de ülkemizin 2023 hedeflerine daha fazla katkıda bulunduğunu göreceğiz" dedi.

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
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