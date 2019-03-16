AK Parti'li Yılmaz: Bunları çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Zelenda'da 2 camiye yapılan terör saldırısını kınayarak, "Tüm İslam ümmetinin başı sağ olsun. Bu hadiseler dünyada yükselen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının nerelere geldiğini de bize gösteriyor. Bunları bir bireyin, çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz. Gösterilmesine de rıza gösteremeyiz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'ın Edremit ilçesinde otelde kanaat önderleri, iş insanları ve partililerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Van milletvekilliri İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Edremit Belediye Başkan adayı avukat İsmail Say katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Yeni Zelenda'da dün 2 camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı. Yılmaz, "Aileleri başta olmak üzere tüm İslam ümmetinin başı sağ olsun. Bu hadiseler dünyada yükselen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının nerelere geldiğini de bize gösteriyor. Bunları bir bireyin, çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz. Gösterilmesine de rıza gösteremeyiz. Bu hadiselerin arka planına iyi bakmamız lazım. Bu hadiseleri hazırlayan kültürel siyasi ortamı çok iyi takip etmemiz lazım. Uzun yıllardır uluslararası medyada birtakım siyasi çevrelerde İslam düşmanlığının sürekli şekilde işlendiğini görüyoruz; Hollywood filmlerinden tutun, haber kanallarında haberlerin veriliş biçimine, kavramların kullanış biçimine varıncaya kadar. Maalesef insanların zihinlerine İslam düşmanlığı ekildi, şimdi de onun sonuçlarını görüyoruz. Bu terör eylemlerini bu arka planla birlikte mutlaka değerlendirmemiz gerekir" dedi. Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti: "İslam dünyasında ve ülkemizde enerjimizi kardeş kavgalarıyla harcamamamız lazım. Farklılıklarımızı çatışma sebebi olarak görmememiz lazım. Bunu yaptığımız zaman bugün karşımıza çıkan hunhar salıdırılara da kimse cesaret edemez. Allah'ın iziniyle bunu da başaracağız. Bu çerçevede Recep Tayyip Erdoğan ismi ve Türkiye, bütün İslam dünyası için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Çok farklı bir umudu işaret ediyor. Bunu da hep birlikte diri tutmamız lazım. Bu hepimizin ortak sorumluluğudur. Amerika Birleşik Devletleri var; 51 tane devlet bir araya gelmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kurmuş. Avrupa Birliği var; 30'a yakın ülke bir araya gelmiş Avrupa Birliği'ni kurmuş. Bir ülkeden diğerine seyahat ederken neredeyse sınırların nerede başladığı nerede bittiği belli değil. Böyle bir ortam oluşturmuşlar. Bize gelince ise habire bizi bölmeye ve parçalamaya çalışıyorlar. Küçük küçük yapılar oluşturmaya çalışıyorlar. Aramızda kavgalar çıkarmaya çalışıyorlar. Etnik kimlik, mezhepler ve inançlar üzerinden bizi çatışmaya sürüklemeye çalışıyorlar. Bunlar karşısında çok uyanık olmamız gerekiyor. Niçin Orta Doğu'da da çok daha geniş bir birliktelik olmasın? Niçin büyük bir coğrafyada insanlar rahatça seyahat edemesin, iş yapamasın, turizm faaliyetler, entelektüel faaliyetler gelişmesin. Bunun olmaması için inanın hiçbir sebep yok. Bunları aşacağız ve inşallah kendi içimizde çok daha geniş bir birliktelik oluşturduğumuzda dünyada da konumumuz ve yerimiz çok farklı olacak." 'SALDIRILARI BERTARAF ETTİK' Türkiye'nin sürekli birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Irak ve Suriye'de yaşananları örnek göstererek ibret alınmasını istedi. Cevdet Yılmaz, "Son 5- 6 senede bu ülkenin başına gelen tabiri caizse pişmiş tavuğun başına gelmedi. Gezi hadiselerinden 17- 25 hadiselerine, 15 Temmuz'a kadar kadar bu saldırılar boşuna yapılmadı Türkiye'de. Onların arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu saldırıları çok şükür bertaraf ettik. Bakın bir başka ülkeye bu kadar saldırı olsaydı veya Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle değil, başka bir yönetim altında olsaydı bu saldırılar ülkemizi ne hale getirirdi takdirlerinize bırakıyorum. Bugün elbette ki birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonomide geçici olarak birtakım meseleler elbette yapıyoruz. Ama böyle güçlü bir hükümet böyle güçlü bir lider olmazsa emin olun bugünlerimizi çok arardık. Bu geçici sıkıntıları da aşıyoruz. Hükümetimiz birtakım tedbirler aldı geleceğe dönük, inşallah daha iyi günler göreceğiz" diye konuştu. 'PUSUYA YATMIŞ ÇEVRELER VAR' Yerel seçimler öncesi AK Parti'nin oylarını düşürmeye çalışanlar olduğunu anlatan Yılmaz, "AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu düşürürsek daha sonra hükümete çok daha rahat bir şekilde saldırırız, diyorlar. Pusuya yatmış birtakım çevreler var. Bakın dikkat edin, kimleri bir araya getiriyorlar. İsimlerini vermek istemiyorum. Birbirine benzemez birtakım partiler, geçmişte bunlar nasıl bir araya gelir diyeceğimiz partiler şu anda bir araya gelmiş bulunuyorlar. Ben size soruyorum; Bunlar nasıl bir araya geliyor? Bunu yapanlar, birbirine benzemez partileri bir araya gelmez partileri getirenlerin bir niyeti var; Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Buna müsaade etmememiz lazım" dedi.

