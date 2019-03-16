AK Parti'li Yılmaz: Bunları çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz (2)

'MÜCADELE İÇERİDE VE DIŞARIDA DEVAM EDECEK' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olması ve 8 askerin yaralanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Van'daki programlarımızı icra ederken çok acı bir haber aldık. Hepimizin yüreklerini dağlayan 2 şehit haberi aldık, yaralı askerlerimiz var Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında. Ben kahraman askerlerimize şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun." Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz inşallah. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu vatanımızı korumaya ve huzuru en güçlü şekilde tesis etmeye devam edeceğiz. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bunlar kararlılıkla devam edecek. Bütün sınırlarımız güvenli hale gelinceye kadar, terör yapılanmalarından temizleninceye kadar mücadelemiz içeride ve dışarıda devam edecek. Geçmişte biliyorsunuz daha önce teröristler saldırınca savunma uygulayan bir anlayış vardı. Son yıllarda ise terör yuvalarına gidip oraları dağıtan bir anlayış içinde kahramanca bir mücadele veriliyor. Bu mücadeleler sayesindedir ki bugün biz huzur içinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde rahatça yaşayabiliyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah ülkemiz huzur, güven ortamı içinde yoluna devam edecek. Kim ne yaparsa yapsın ülkemiz demokrasisi ile kalkınması ile birliği ve beraberliği ile yoluna devam edecek."

