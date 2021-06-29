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  4. AK Parti'li Yılmaz, Servetiye Cephesi'nin Sakarya destanına büyük katkı sağladığını söyledi

AK Parti'li Yılmaz, Servetiye Cephesi'nin Sakarya destanına büyük katkı sağladığını söyledi

29.06.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Yılmaz, Servetiye Cephesi'nin Sakarya destanına büyük katkı sağladığını söyledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Milli Mücadelede Servetiye Cephesi'nin önemine işaret ederek, verilen mücadelenin, Yunan birliklerinin Sakarya'ya takviye kuvvet olarak geçmesini engellediğini ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde yazılan destana büyük katkı sağladığını belirtti.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, Kocaeli'de Servetiye kahramanlarının verdiği mücadelenin de 29 Haziran sabahında zaferle neticelendiğini hatırlattı.

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi'nin onurlu mücadelesini dile getiren Yılmaz, "Burada verilen mücadele, Yunan birliklerinin Sakarya'ya takviye kuvvet olarak geçmesini engellemiş, Sakarya Meydan Muharebesi'nde yazdığımız destana büyük katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Yılmaz, 145 kişinin destansı bir mücadele verdiğini belirterek, "Ben de bu mücadeleyi veren bir dedenin torunu olarak, bu mücadeleyi vererek bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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