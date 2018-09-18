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AK Partili Yılmaz: Tunceli'de huzur ortamının pekişmesi ekonomik hayata canlılık kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de son zamanlarda sağlanan huzur ortamının ardından ekonomik ve yatırım alanında bir canlılığın yaşandığını ifade ederek, "Burada istihdam sayısı 2 bin 500'ü aşmış durumda.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de son zamanlarda sağlanan huzur ortamının ardından ekonomik ve yatırım alanında bir canlılığın yaşandığını ifade ederek, "Burada istihdam sayısı 2 bin 500'ü aşmış durumda. Belediyemiz, valiliğimiz öncülüğünde iş dünyamızdan da gelen katkılarla Tunceli artık ihracatçı bir kente haline geldi" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Valilik makamında kamu kurum kuluşu yetkilerinin de katımıyla yapılan toplantıya katılan Yılmaz, kentte son dönemlerde yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirildi. Toplantıda konuşan Yılmaz, Tunceli son bir yılda önemli gelişmelerin yaşandığını, bu yıl tarihi bir turizm dönemi geçirildiğini söyledi. Huzur kenti haline gelen Tunceli'de terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada huzur ortamının da pekişmesiyle altyapıya yapılan yatırımlarla birlikte ekonomik hayatta ayrı bir canlılık başladı. İstihdam sayısı 2 bin 500'ü aşmış durumda. Belediyemiz, valiliğimiz öncülüğünde iş dünyamızdan da gelen katkılarla Tunceli artık ihracatçı bir il haline geldi. Türkiye olarak en büyük ihtiyacımız üretmek ve ihraç etmek. Özellikle ülkemize dönük bu ekonomik saldırılara verilecek en güzel cevap bu. Daha çok çalışmak, üretmek ve ihraç etmek. Uzun vadede bizi 2023 hedeflerine ve sonrasına taşıyacak ana güzergah bu. Birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde daha çok üreteceğiz, ihraç edeceğiz. Ülkemizi daha ileri götüreceğiz. İnsanlarımızı da daha müreffeh kılacağız. İnanıyorum ki, bu istihdam artışı tersine göçü de tetikleyecektir. Bingöl, Tunceli yıllardır dışarıya göç verdiler. Şimdi inşallah tersine göçü göreceğiz."

'İNSANIMIZLA GÖNÜL BAĞI KURMAK İŞİN ESASIDIR'

Tunceli'de ulaşım alanında çalışmaların devam ettiğini anlatan Yılmaz, Pülümür-Erzincan karayolunun yapılmasıyla apayrı bir erişim noktasına gelineceğini belirterek, "Pertek yolumuz bitmek üzere. Bütün bunlarla birlikte sosyal ve ekonomik kalkınma süreci ivmelenerek devam edecek. Fiziki hizmetler işin bir tarafı. Ama insanımızla gönül bağı kurmak işin esasıdır. Valimiz ve idarecilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Sürekli halkın arasında, sürekli halka dokunan, insanlarla bir araya gelen, gençlerimizle ilgilenen idarecilerimizle iftihar ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince buna katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, valilik ziyaretinin ardından kentte yapılan yatırımlara yerinde inceledikten sonra Tunceli'den ayrıldı.

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