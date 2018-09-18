AK Partili Yılmaz: Tunceli'de huzur ortamının pekişmesi ekonomik hayata canlılık kattı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de son zamanlarda sağlanan huzur ortamının ardından ekonomik ve yatırım alanında bir canlılığın yaşandığını ifade ederek, "Burada istihdam sayısı 2 bin 500'ü aşmış durumda. Belediyemiz, valiliğimiz öncülüğünde iş dünyamızdan da gelen katkılarla Tunceli artık ihracatçı bir kente haline geldi" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Valilik makamında kamu kurum kuluşu yetkilerinin de katımıyla yapılan toplantıya katılan Yılmaz, kentte son dönemlerde yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirildi. Toplantıda konuşan Yılmaz, Tunceli son bir yılda önemli gelişmelerin yaşandığını, bu yıl tarihi bir turizm dönemi geçirildiğini söyledi. Huzur kenti haline gelen Tunceli'de terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: