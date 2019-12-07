AK Parti'li Yılmaz: Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını korumuş olacak

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya hükümeti ile yapılan anlaşmada Türkiye'nin çok önemli bir inisiyatif aldığını belirterek, "İnşallah bu inisiyatif ile Doğu Akdeniz’de Türkiye, çıkarlarını ve menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde korumuş olacak" dedi.

​AK Parti hükümetlerinin 18'inci bütçesinin Pazartesi gününden itibaren görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Yılmaz, "Birbiri arkasına kesintisiz olarak AK Parti’nin yaptığı bir bütçe. 17 yıldır bir istikrar var. Bunun da her alanda yansımalarını görüyoruz. Öncelikli olarak ekonomide bir dönüşüm yaptık. Türkiye, ekonomisini 4 kat büyüttü. Türkiye oldukça farklı bir noktaya geldi. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatta yılsonuna kadar 180 milyar doları görmüş olacağız. 2002'de 12-13 milyon turist ağırlayan Türkiye, bu yılsonu itibarıyla da 50 milyon turist sayısını da aşmış olacak. Milli gelirdeki rakamlara ve başka noktalara baktığımızda Türkiye’nin geldiği yeri görmemiz mümkün. Tüm bunlar dünyadaki küresel krize, bölgedeki birçok istikrarsızlıklara, çatışmalara ve iç siyasetteki birçok badireye karşın gerçekleşti" ifadelerini kullandı.