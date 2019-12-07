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AK Parti'li Yılmaz: Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını korumuş olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya hükümeti ile yapılan anlaşmada Türkiye'nin çok önemli bir inisiyatif aldığını belirterek, "İnşallah bu inisiyatif ile Doğu Akdeniz’de Türkiye, çıkarlarını ve menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde korumuş olacak" dedi.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya hükümeti ile yapılan anlaşmada Türkiye'nin çok önemli bir inisiyatif aldığını belirterek, "İnşallah bu inisiyatif ile Doğu Akdeniz’de Türkiye, çıkarlarını ve menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde korumuş olacak" dedi.

​AK Parti hükümetlerinin 18'inci bütçesinin Pazartesi gününden itibaren görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Yılmaz, "Birbiri arkasına kesintisiz olarak AK Parti’nin yaptığı bir bütçe. 17 yıldır bir istikrar var. Bunun da her alanda yansımalarını görüyoruz. Öncelikli olarak ekonomide bir dönüşüm yaptık. Türkiye, ekonomisini 4 kat büyüttü. Türkiye oldukça farklı bir noktaya geldi. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatta yılsonuna kadar 180 milyar doları görmüş olacağız. 2002'de 12-13 milyon turist ağırlayan Türkiye, bu yılsonu itibarıyla da 50 milyon turist sayısını da aşmış olacak. Milli gelirdeki rakamlara ve başka noktalara baktığımızda Türkiye’nin geldiği yeri görmemiz mümkün. Tüm bunlar dünyadaki küresel krize, bölgedeki birçok istikrarsızlıklara, çatışmalara ve iç siyasetteki birçok badireye karşın gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE ÇIKARLARINI KORUDU'

Yılmaz, Ortadoğu’da bir takım planlama ve senaryoların Türkiye’nin müdahaleleri ile çökertildiğini söyleyerek, "Bu büyük bir başarı, bu Türkiye'nin geldiği noktayı ve gücünü yansıtması açısından da oldukça önemli bir örnek. Aynı hadiseyi son dönemlerde Libya ile ilgili aldığımız inisiyatiflerde görüyoruz. Son dönemde Libya ile bana göre Barış Pınarı Harekatı kadar önemli bir inisiyatif alındı. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen kurulmaya çalışılan bir takım yapılanmalara karşı gerçekten Türkiye kendi hakkını, hukukunu ve Doğu Akdeniz’deki diğer KKTC ve Libya gibi dost ülkelerin hakkını hukukunu koruyucu çok önemli inisiyatifi hayata geçirmiş oldu. Meclisimiz yapılan bu anlaşmayı onayladı. İnşallah bu inisiyatif ile Doğu Akdeniz’de Türkiye, çıkarlarını ve menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde korumuş olacak" diye konuştu.

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