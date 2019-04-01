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AK Partili Yılmaz: “Türkiye ilk defa uzun bir seçimsiz döneme girmiş oldu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

Bingöl’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu süreç artık bitti önümüzde 2023’e kadar bir seçim yok.

AK Partili Yılmaz: “Türkiye ilk defa uzun bir seçimsiz döneme girmiş oldu”

Bingöl’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu süreç artık bitti önümüzde 2023’e kadar bir seçim yok. 2023 Haziran ayına kadar genel, yerel bir seçim yok dolayısıyla Türkiye uzun bir aradan sonra ilk defa seçimsiz döneme girmiş oldu” dedi.
Dün yapılan Mahalli İdareler seçimi nedeniyle Bingöl’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin il binasında basın açıklamasında bulundu. Seçimleri değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye bu seçimlere farklı şartlarda girdi , oldukça farklı uluslararası şartlarda, ekonomik şartlarda seçim süreci yaşandı. Buna rağmen elde edilen oy oranı takdire şayan bir oy oranı ama yine sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz her zaman nefis muhasebesi yapan bir partiyiz oy oranlarımız ne olursa olsun. Mutlaka dönüp kendimize nerede eksiğimiz var, nerede boşluğumuz var, bunları sorup geleceğe dönük bir nefis muhasebesi de her seçimde olduğu gibi bu seçimde de inşallah yapacağız” diye konuştu.

“2023’e kadar bir seçim yok”
Türkiye’de 2023 yılına kadar bir seçim olmadığına vurgu yapan Yılmaz, “2023 Haziran ayına kadar genel bir seçim yok, yerel bir seçim yok dolayısıyla Türkiye uzun bir aradan sonra ilk defa seçimsiz bir uzun döneme girmiş oldu. Bunun kıymetini hepimizin bilmesi lazım, özellikle de ekonomi, dış politika gibi alanlarda seçimlerin olmadığı bir ortamda çok daha fazla konsantre olarak adımların atılmasının mümkün olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu dönem Türkiye için bir fırsat penceresidir, bu fırsat penceresini hep birlikte iyi değerlendirdiğimiz takdirde, ekonomide yapacağımız reformlarla, dış politikada alacağımız inisiyatiflerle, demokraside, başka alanlarda atacağımız adımlarla inanıyorum ki Türkiye 2023 ve ötesine geçen hedeflerine çok daha yoğunlaşarak bu süreci değerlendirecektir. Dolayısıyla bu fırsat penceresi önümüzde duruyor ve bugünden itibaren artık seçimi geride bırakıp geleceğe odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bu yeni dönemin atılım dönemi olacağını kaydeden Yılmaz, “Bu yeni dönem Türkiye için yeni bir atılım dönemi olacak, çeşitli sahalarda yenilikler için, reformlar için, yeni projeler için yeni bir dönem olacak inşallah. Ve Türkiye dünyada çok daha yerini gücünü değiştirecek inşallah. Huzur ve güven ortamı içinde kardeşliğimizi yücelterek, birliğimiz ve beraberliğimizi pekiştirerek geleceğe yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Partili Yılmaz: “Türkiye ilk defa uzun bir seçimsiz döneme girmiş oldu”

AK Partili Yılmaz: “Türkiye ilk defa uzun bir seçimsiz döneme girmiş oldu”

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