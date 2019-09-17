HABER

AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'nin oyalanmaya tahammülü yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amerika ile geçmişte maalesef çok önemli deneyimlerimiz olmadı, Münbiç başta olmak üzere.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amerika ile geçmişte maalesef çok önemli deneyimlerimiz olmadı, Münbiç başta olmak üzere. Bu da bizim güvenimizi zayıflatmış oldu. Türkiye'nin, Fırat'ın doğusu ile ilgili artık oyalanmaya tahammülü yok. Dolayısıyla kararlılığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirilen, 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni ve Erdoğan'ın mesajlarını DHA muhabirine değerlendirdi. Yılmaz, toplantıda özellikle Suriye'deki 'güvenli bölge' konusunda ABD ve dünyaya önemli mesajlar verildiğine dikkat çekti. Toplantıda alınan kararların, Türkiye'nin sınır güvenliği için ve Suriye'nin parçalanma riskine karşı çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'güvenli bölge' kurulmasına ilişkin Türkiye'nin kararlılığının bir kez daha vurgulandığını anlattı.

'TÜRKİYE'NİN SAHA ÇALIŞMALARININ BÜYÜK ETKİSİ VAR'
AK Parti'li Yılmaz, 'güvenli bölge' ile mülteci sorunun çözüleceğini, Türkiye'nin bunu yıllardır masada tuttuğunu; ancak uluslararası alanda çok büyük destek görmediğini söyledi. Bu konunun son dönemlerde çok daha fazla dile getirildiğini kaydeden Yılmaz, "Burada Türkiye'nin sahada yaptığı çalışmaların büyük etkisi var. Bir taraftan Fırat Kalkanı bir taraftan Zeytin Dalı operasyonu, bölgede fiilen oluşturduğumuz güvenli alanlar ve buraya 300 binden fazla Suriyeli kardeşimizin dönmesi, 'güvenli bölge' fikrinin aslında çok reel bir fikir olduğunu ortaya koymuş oldu. Şimdi de Fırat'ın doğusunda çok daha geniş bölgede güvenli alan oluşturma ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü özendirme politikası söz konusu. İnsanların vatanlarına geri dönmesi ana fikir. Bununla birlikte Türkiye'nin sınırları ciddi anlamda güvenliğe kavuşacak. Son derece önemli bir adım atılmış olacak" diye konuştu.

'KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'güvenli bölge' ile ilgili ABD'ye çağrısına ilişkin Yılmaz, "Amerika ile geçmişte maalesef çok önemli deneyimlerimiz olmadı. Özellikle Münbiç başta olmak üzere. Bu da bizim güvenimizi zayıflatmış oldu. Türkiye'nin, Fırat'ın doğusu ile ilgili artık oyalanmaya tahammülü yok. Dolayısıyla kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Tabi ki bizim için birinci öncelik, müttefikimiz ile uzlaşı içinde bu adımları atmak. Her halükarda Türkiye kendi güvenlik endişeleri neye gerektiriyorsa onu yapmak durumunda ve bu konuda oyalanma lüksü yok. Çok kararlı şekilde Cumhurbaşkanı'mız en üst düzeyde mesajı veriyor" dedi.

'SINIRDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'
AK Parti'li Yılmaz, 'güvenli bölge'ye ilişkin ABD ile belli adımlar atıldığını, ortak devriyelerin söz konusu olduğunu belirterek, "Bizim beklentimiz, sahadaki adımların hızlanması tabi; hiçbir gecikmeye mahal kalmadan bu gerekli adımların atılması. Geçmişte yaşanan olumsuz tecrübenin tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Asıl üzerinde durduğumuz mesele bu. Dolayısıyla Türkiye, güvenlik endişelerini gidermek için gerekli adımları atacaktır. Sınırda zaten gerekli tedbirleri almış durumdayız. Türkiye güçlü ülke. Bölgesinin güçlü aktörü. Dolayısıyla sınır güvenliği noktasında gerekli adımlar neyse kendi planı içinde o adımları atacaktır. Bizim için öncelik müttefikimizle müzakereler içinde anlaşarak bu süreci yönetmek" diye konuştu.

'Güvenli bölge'nin kurulmasıyla Suriye'nin belli bölgesinin ve Türkiye'nin sınırlarının terörden temizleneceğini kaydeden AK Parti'li Yılmaz, şunları söyledi:
"Terör konusunda önemli adım atılacak. Suriye'nin parçalanması riski zayıflamış olacak. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği konusunda hassas bir ülke. Dünkü toplantıda yeni bir Anayasa Komitesi'nin oluşması kararı çıktı. Çok önemli karalardan biri alınmış oldu. Suriye'de siyasi çözüm bütün unsurları kapsayan noktada önemli bir mesafe alınmış oldu, yapılan açıklamalarla. Bunun altını dolduracak olan husus da terörden bölgenin temizlenmesi, Suriye'nin parçalanma riskinin ortadan kalkması ve bütün Suriyelileri kapsayan meşru yapının oluşması."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cevdet Yılmaz'ın açıklaması

Haber-Kamera: Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) -

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
TEKNOFEST’te kadına karşı şiddetin önlenmesi unutulmadıTEKNOFEST’te kadına karşı şiddetin önlenmesi unutulmadı
Ankara'da drift yapan gençler pist istiyorAnkara'da drift yapan gençler pist istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.