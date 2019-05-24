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AK Parti'li yöneticinin kalp krizinden ölen oğlu, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

BURSA'da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı'nın oğlu Nihat Yazıcı (25), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı'nın oğlu Nihat Yazıcı (25), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yazıcı, cuma namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kentte AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı'nın oğlu, il gençlik kolları üyesi Nihat Yazıcı, iki gün önce aniden fenalaştı. Çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nihat Yazıcı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yazıcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ekmek fırınında çalışan, yaklaşık 8 ay önce evlendiği belirtilen Yazıcı'nın cenazesi, Mihraplı Camii'ne getirildi. Cenazeye AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti eski İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Recep Altepe, Yazıcı'nın yakınları, arkadaşları, parti teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nihat Yazıcı, İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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