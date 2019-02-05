AK Partili Zeybekci, 25'inci kez hayat bağışladı 

AK Parti?nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kan bağışı ile kök hücre bağışında bulundu. Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, 25?inci kan bağışını yapan Zeybekci?ye gümüş madalya ve Kızılay Kan Beratı verdi. Zeybekci, herkesi Öykü Arin ve lösemi hastaları için kök hücre bağışına davet etti.

AK Parti?nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İl Başkanı Aydın Şengül ve partililer bugün kan bağışı ile kök hücre bağışında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasının önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı aracında donör olan AK Parti üyeleri, ?Kızılay?a kan veriyoruz, İzmir?e can veriyoruz? sloganıyla kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Önceki yıllarda da Kızılay?a kan bağışında bulunduğunu kaydeden Nihat Zeybekci, bugün 25?inci kan bağışını yapacağını belirtti. Önceki yıllarda, organ bağışı yaptığını da söyleyen Zeybekci, Kök hücre bağışı ile ilgili bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor. Bugünlerde gündem olan bir yavrumuz var. Öykü Arin kızımız için de kök hücre bağışına herkesi davet ediyoruz diye konuştu. Kan bağışı seferberliğini Türkiye?nin tamamında yapmak gerektiğini vurgulayan Zeybekci, Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olduğumuz anda da bulmak için bağış şart. Sadece hastamız olduğunda kan bağışını hatırlamayalım. Hiç ihtiyacımız olmadığı bir dönem de olsa bağışlayalım. Sağlık için çok önemli. Kan bağışladığınızda vücut kendini onarıyor. Kızılay?a da yaptığı tüm kampanyalardan dolayı teşekkür ediyorum, 151?inci yılında nice 151 yıllara diyerek tebrik ediyorum ve kutluyorum dedi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, 25?inci kan bağışını yapan Zeybekci?ye, gümüş madalya ve Kızılay Kan Beratı verdi. Nihat Zeybekci, hedefinin altın madalya almak olduğunu belirtti.

'İNŞALLAH HASTANELERDE KAN BEKLEYEN BİRÇOK VATANDAŞIMIZA UMUT OLACAK'

Kan bağışının önemine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, şunları söyledi

Bu bilinç toplumumuzda fazlasıyla var ama daha da arttırmak biz siyasetçilerin vazifesi. Bunun için de öncü olmak durumundayız. Bunu da Sayın Zeybekci öncülüğünde İzmir?de başlatmış ve devam ettirmiş oluyoruz. İnşallah hastanelerde kan bekleyen birçok vatandaşımıza bu konuda umut olacaktır. Açıklamanın ardından, kan bağışı ile kök hücre bağışı yapıldı. AK Parti bugün ayrıca 30 ilçede de kan bağışında bulundu.

