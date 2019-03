AK Parti'li Zeybekci, tarım projelerini açıkladı

İZMİR, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, Torbalı’da tarım projelerini açıkladı. Zeybekci, "Allah aşkına oyunuzu kimseye vermeyin. Kendinize, ilçenize, çocuklarınızın geleceğine verin" dedi.

Geçen ay ’10 Numara İzmir’ başlığı altında kent için hazırladığı projeleri kamuoyuna açıklayan AK Parti'li Nihat Zeybekci, bu kez tarım kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı yatırımları açıkladı. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kürsüye çıkarken zeybek görüntülerinin olduğu tanıtım videosunu izleyen Zeybekci, "Görüntülerdeki zeybek oynayan kişinin ben olduğumu düşünenler var. Benziyor muyum? İnşallah canlısını 31 Mart akşamı Konak Meydanı’nda oynayacağız. İzmir’in her ilçesinde oynayacağız" dedi.

Zeybekci’nin ‘Tarım ve Gıdada Marka İzmir’ başlığı altındaki projelerini şöyle anlattı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in tamamında bütün ilçelerimizdeki tarım, tarımsal üretim, hayvancılık, bitki, peyzaj başta olmak üzere üreticiden, son tüketiciye kadar bir üst şirket kuracak. Bu şirket, ekim aşamasından teslimine kadar tarımla uğraşan kardeşlerimize her türlü kolaylık sağlanacak. Holding statüsünde hayata geçecek olan bu şirket, İzmir’in tüm tarımının birleştiği bir alan haline gelecek. İzmir’in ürünleri, ‘uluslararası bir marka’ olacak. Ana şirket gerekli gördüğü ürünlerde, ayrı ayrı şirketler kurmanın yanında, ortaklıklar da oluşturabilecek. Her tarım ürünü için özel marka çalışması yapılacak. İzmir’imizin doğal zenginliği olan bu ürünlerin her biri marka haline getirilecek. Bunun için özel marka çalışmaları gerçekleştirilecek. Üreticiden aldığımız ürünlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilke imza atacağız. Ürünleri aldığımız çiftçimize, tarımla uğraşan kardeşlerimize bunların ödemeleri anında ve peşin olarak yapılacak. Bu ürünler, büyük marketlere vadeli verilecek ve ‘Yerel Ürünler Standı’nda satışa sunulacak."

BALIKÇILIĞA DESTEK

Balıkçılığa da destek vereceklerini belirten Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçılık ve tüm yan kollarında üreticinin yanında yer alacak. Balık ürünleri, özel paketleme yöntemleri ve kendi markalarıyla hayata geçecek. Tarımsal üretimdeki tüm üreticilerin başta gübre, makine, teçhizat olmak üzere ihtiyaçları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Belediye toplu alımlarla avantaj sağlayacak. Bunları tarımla uğraşan ve üretim yapan çiftçilerimize zorlanmayacağı vadelerle sunacak. Gerek peyzaj, gerek süs bitkileri üretiminde İzmir, cazibe üssü ve bir ihracat merkezi haline gelecek. Tarıma, üretimden son tüketiciye kadar her alanda destek verecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu üretimde söz sahibi olacak. Ege Bölgesi ama özellikle de İzmir, seracılıkta bir merkez olacak. Seracılık teknolojilerinin tüm alanları İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde üreticiyle buluşacak. Bu vadide yapılan yatırımlar, yerli seracılık teknolojilerinin üretimi için proje bazlı yatırım sistemi kapsamında teşvik edilecek."

'İZMİR, 'GASTRONOMİ'NİN TÜRKİYE'DEKİ MARKA YÜZÜ OLACAK'

AK Partili Zeybekci, İzmir'in, gastronominin Türkiye'deki marka yüzü olacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"İzmir’in binlerce yıllık yemek kültürünü dünyaya tanıtacağız. İzmir, gastronominin Türkiye’deki marka yüzü olacak. Organik tarım, çevreye duyarlı turizm modeliyle tanışacak. İzmir, gastronomi turizminde bir dünya markası olması için öncelikle Türkiye’nin marka merkezlerinde ve dünyanın marka şehirlerinin önemli noktalarında ülkemizin tanıtımını sağlayacağız. Yaş sebze-meyve, fidecilik, süs bitkileri ve daha birçok ürüne hem üretim, hem de ar-ge merkezi olacak bir alanı özel hukuki bir statüyle bir vadi haline getireceğiz. Bununla ilgili gerek yatırımcıya, gerek üreticiye son derece cazip teşvik sistemleriyle destek olacağız."

'BU ŞEHİRDE TEK ÇUKUR KALMAYACAK'

Torbalı'da vatandaşlardan oy da isteyen Nihat Zeybekci, "Buraya gelip 'Oyunuzu şuraya verin' demek sizin aklınıza bir saygısızlıktır. Allah hepimize bir muhakeme yeteneği verdi mi, verdi. Tarafsız olabilirsiniz, ama bilin ki sizi bu noktaya getirenler var. Kanaat önderleri tarafsız olmak için seçilmediniz. Neyin tarafı, memleketinizin, halkın, sektörünüzün kendinizin tarafısınız. Allah aşkına oyunuzu kimseye vermeyin. Kendinize, ilçenize, çocuklarınızın geleceğine verin. Bir şehir düşünün, dünyanın en güzel kenti. Türkiye’de ilçelerde bile kalmadı, çöplerini dağlara, taşlara atıyor. İzmir böyle anılmak gibi bir saygısızlığı hak etmiyor. Arıtmadan suyunu denize, tarlalara veriyor. 21’inci yüzyılda böyle bir şey kalmadı. Bunların hepsi çözülecek. 1 Nisan’dan sonra 3 ayda, 6 ayda yapılacaklar var. Bu şehirde bir tek çukur kalmayacak. Köylerine kadar düzelteceğiz. Kasım’da çukur kalmamış olacak. 31 Aralık 2019’dan sonra bu şehre gelindiğinde acaba yanlış bir yere mi geldim dedirteceğiz. İnsanları şaşırtacağız. Dere kenarında yaşayıp da susuzluk çekenler gibi bu muhteşem topraklarda yokluk çekilmesine asla razı değiliz" diye konuştu.