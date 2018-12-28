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AK Partili Zeybekci ve Dağ, Kınık'tan destek istedi (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2018 19:24 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Kınık ilçesini ziyaret edip, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi.

Cevdet ŞEN / KINIK (İZMİR), (DHA) AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Kınık ilçesini ziyaret edip, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi. İlk olarak Kınık Belediyesi'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve beraberindekiler, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer'den ilçe hakkında bilgi aldı. Ardından Kınık Belediyesi Anı Defteri'ni imzalayan Zeybekci ve Dağ'a Belediye Başkanı Doğruer, fincan takımı ve Kınık kilimi hediye etti. Zeybekci ve Dağ, daha sonra Kınık Belediyesi Maden Şehitleri Parkı Sakız Adası Sosyal Tesisleri'ne geçip, burada AK Parti Kınık İlçe Başkanlığı yönetimi ile partinin kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetim krurulu üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, "Kınık'ta yaptığımız hizmetler ortada. İnşallah 31 Mart tarihinde Kınık ile ilgili çok fazla bir düşüncemiz yok. Halkımızın hem teşkilatımıza hem Belediye Başkanımıza ciddi bir teveccühü var. Bu farkındalığı oluşturan İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik olmazsa bu farkındalık oluşmuyor. Zaten Kınık'ta karşılaştığımız manzara 31 Mart'ın habercisidir. Muhalefet de bunu gördüğü için aslında kendi içinde bocalama yaşamaktadır. Bir isim çıkarma sıkıntısı yaşamaktadır. O nedenle, 31 Martta Kınık'ta yola devam edeceğiz, bundan şüphemiz yok. Ancak bu kez farklı kazanmak için çok çalışıp Kınık'ta ve İzmir'de seçimi kazanacağız" dedi. 'İZMİR'İ İSTİSMAR EDENLERE ARTIK İZMİRLİ İNANMIYOR' Nihat Zeybekci Denizli'de yaptığı hizmetleri hatırlatarak, şunları söyledi: "Tarihi bir dönem yaşıyoruz. İzmir tarihi bir dönüşüm ve değişime doğru, sessiz bir devrime doğru ilerliyor. hazırlanıyor. 31 Mart tarihinde Anadolu'ya güneş doğudan değil batıdan yani İzmir'den doğacak. Bugüne kadar İzmir'i ihmal edenler, İzmir'i istismar edenler, kendi becerisizliklerini, verimsizliklerini, ideolojik bir kılıf altına saklayıp İzmir'i istismar edenlere artık İzmir'li inanmıyor. İzmirliler, 31 Mart'ta şunu diyecekler; 'Yeter artık, İzmir kendi kaderini kendisi çizecek güce sahiptir.' Bunu da topyekün seferberlik ile yapacağız.Denizli'ye özenir hale geldi. Şimdi aynı çalışmayı İzmir için hep birlikte yapacağız. Kampanyamızı, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi değil çişil çişil yağan ve her yere temas eden yağmur gibi yapacağız. Çok sesli değil herkesin gönlüne dokunan şekilde yapacağız. İzmir'de ziyaret etmediğimiz, hasta elini öpmediğimiz yaşlı bırakmayacağız."

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