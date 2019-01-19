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AK Parti'li Zeybekci'den "İzmir'de destanlar yazacağız" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 20:35 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "Bizim hiç kimseyle davamız olmayacak, kavgamız da olmayacak. İzmir'de destanlar yazacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Bizim hiç kimseyle davamız olmayacak, kavgamız da olmayacak. İzmir'de destanlar yazacağız." dedi.

Seçim çalışması kapsamında Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Zeybekci, İzmir adaylığını hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi.

AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarını rakiplerinin hayal dahi edemeyeceğini ifade eden Zeybekci, "Onların İzmir'de yaptıkları en güzel şey bahane üretmek." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin 16 yılda 4 kat büyüdüğüne işaret eden Zeybekci, "İzmir'i tekrardan Anadolu'nun merkezi haline getireceğiz. Bugüne kadar AK Parti olarak çok destan yazdık. Yazmaya da devam edeceğiz. Bizim hiç kimseyle davamız olmayacak,
kavgamız da olmayacak. İzmir'de destanlar yazacağız." şeklinde konuştu.

İzmir'de kapı kapı dolaşacaklarını belirten Zeybekci, insanların gönüllerini kazanmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

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