HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partililer meydanı doldurdu! "Erdoğan'a en güçlü destek..."

AK Partililer meydanı doldurdu! "Erdoğan'a en güçlü destek..."

15.05.2023 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından Konya'da AK Partililer, sevinç gösterisinde bulundu.

AK Partililer meydanı doldurdu! "Erdoğan'a en güçlü destek..."

Kent merkezinde araçlarıyla sokak ve caddelerde araçlarıyla tur atan AK Partililer, kutlama yaptı. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan partililer, havai fişek atarak seçim sonucunu kutladı.

a1a1

"EN GÜÇLÜ DESTEK KONYA'DAN"

AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, seçim sonuçlarını parti önüne kurulan dev ekrandan takip etti.

İl Başkanı Hasan Angı, burada yaptığı açıklamada, Konya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdiğini söyledi.

a22

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladıSEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladı
Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!
Anahtar Kelimeler:
Konya ak parti

En Çok Okunan Haberler

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.