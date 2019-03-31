HABER

AK Parti'liler seçim sonuçlarını bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

AK Parti'de seçim sonuçları genel merkez binasının giriş katında oluşturulan seçim üssünde değerlendiriliyor

AK Parti'de, seçim sonuçları genel merkez binasının giriş katındaki çok amaçlı salonda oluşturulan seçim üssünde değerlendirilirken, çok sayıda gazeteci de sabahın erken saatlerinden itibaren günü genel merkez binasında geçirdi.

Gazeteciler için AK Parti Genel Merkezi önündeki otoparkta basın tırı kuruldu.

Canlı yayınlarla parti binasındaki atmosferi televizyonları başındaki izleyicilere aktarmaya çalışan muhabirler, ilk sonuçları geçmek için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim yasaklarının kaldırılmasına dair kararını bekliyor.

AK Parti Genel Merkezi önünde de Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yapması ihtimali göz önünde bulundurularak, hazırlıklar yapılıyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların toplanabilmesi için otopark alanı boşaltıldı, bu alana ses sistemleri kuruldu.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar’da kullandıDP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar’da kullandı
Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladıÜlkenin doğusunda sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı
Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.