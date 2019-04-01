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AK Partililer, Şırnak'taki zaferi halaylarla kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın kazanması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı - AK Partililer, seçim sonucunu davul zurna ve yerel sanatçıların Kürtçe-Türkçe ezgileri eşliğinde yöresel kıyafetleriyle halay çekerek, kutladı - Vatandaşlardan İdris Zeyrek: - "Şırnak'ta 19 belediyenin 15'i AK Parti'yi seçmiştir, bu da teröre en büyük darbedir, onlara artık 'dur' denilmiştir. 15 yıldır halk bu düğünü, bugünü bekliyordu" - Vatandaşlardan Şuayyip Şan: - "Adayımızda hizmet aşkını gördüğümüz için onu seçtik. Mehmet Yarka ile kent huzura, birlik, beraberliğe kavuşacaktır"

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın kazanması kentte sevinçle kutlanıyor.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve diğer partililer, resmi olmayan sonuçları kutlamak için Atatürk Mahallesi Adliye alanında bir araya geldi.

AK Partililer, seçim sonucunu davul zurna ve yerel ses sanatçıların seslendirdiği Kürtçe-Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı.

Ellerinde Türk Bayrağı ile halay çeken vatandaşlar özel günlerde giyilen yöresel kıyafetlerle eğlenceye katıldı.

Birlik, Erkan ve Yarka, yaptıkları konuşmalarda, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlardan Şahin Ürper, Şırnak'ın tercihini huzur ve refahın devamından yana kullandığını söyledi.

Seçimin AK Parti adayı Yarka tarafından kazanılmasının kent için dönüm noktası olduğunu belirten Ürper, şöyle konuştu:

"Herkes düne kadar karamsardı, ne olacak, bu memleketi terk mi edeceğiz acaba, yine farklı durumlar mı olacak. Kürt meselesi adı altında bizim üzerimizden bir film çevrilecek. Bu gibi nedenlerle herkes tavrını belli etti. Halk 'Ben memleketimi isterim' dedi. Yarka, herkes tarafından sevilen bir insandı. O nedenle halk 'HDP'ye on altı yılık sürecindeki tepkimi gösteriyorum. Ben bu sefer halkıma Şırnak'ıma hizmete oy vereceğim' dedi."

Kan dökülmesine karşı olduğunu dile getiren Ürper, kentte Kürt diye geçinenlerin yüzlerce masum gencin ölümünden sorumlu olduğunu aktardı.

Kent insanının çukur, barikat siyasetinden çok çektiğini ifade eden Ürper, "Biz oyumuzu huzurun ve refahın devamına verdik. Biz oyumuzu Şırnak'ın geleceğine verdik." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şuayyip Şan da kent halkının verdiği tercihle HDP'nin kalesi olan Şırnak'ı almakla tarih yazdığını dile getirdi.

"Yıllardır bu halk hizmete açtı, önceki belediyelerden herhangi bir hizmet görmedi." diyen Şan, "Seçilen aday da tam da bu halk için hizmet yapabilecek sevilen bir insan. Bugünden itibaren kent için yeni bir sayfa açıldı, özlediği hizmetleri görecek ve herkesin örnek alacağı bir şehir olacak. Şırnak yıllardır büyük acılar çekti, büyük badireler atlattı ama artık güzel günlerin yakında olduğunu düşünüyorum. Adayımızda hizmet aşkını gördüğümüz için onu seçtik. Mehmet Yarka ile kent huzura, birlik, beraberliğe kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Resul Özcan ise bundan önce sağlıklı bir yaşamlarının olmadığını, son 2 yılda sağlanan huzurla oylarını huzurun devamına verdiklerini, gerçek hizmetin Yarka ile geleceğine inandıklarını belirtti.

Abdullah Altan, "Yarka'nın kazanması bizi çok memnun etti. Onunla gerçek hizmete kavuşacağız. Hep birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz. Allah'a çok şükür huzur kazandı, Şırnak kazandı." dedi.

Yörede yöresel kıyafetlerin özel günlerde giyildiğini, vatandaşların yöresel kıyafetlerle kutlamalara katılmasının kentte bayram ve düğün havası yarattığını anlatan İdris Zeyrek ise "Oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak kentte bir düğün havası oluşmuştur. Şırnak'ta 19 belediyenin 15'i bugün AK Parti'yi seçmiştir. Bu da teröre en büyük darbedir, onlara artık 'dur' denilmiştir. 15 yıldır halk bu düğünü, bugünü bekliyordu. Artık bu belediye başkanlığı sürecinde herkes görecek ki bu memleket gerçek ehlinde hizmet ve huzur görecek. Huzuru, barışı kimse silahla kimse getiremez. Herkes bunun farkına vardı, onun için Yarka'yı seçti, onu seçerek huzurun devamını istedi" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Mehmet Yarka şırnak

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