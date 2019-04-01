AK Partililer, Şırnak'taki zaferi halaylarla kutluyor

"Herkes düne kadar karamsardı, ne olacak, bu memleketi terk mi edeceğiz acaba, yine farklı durumlar mı olacak. Kürt meselesi adı altında bizim üzerimizden bir film çevrilecek. Bu gibi nedenlerle herkes tavrını belli etti. Halk 'Ben memleketimi isterim' dedi. Yarka, herkes tarafından sevilen bir insandı. O nedenle halk 'HDP'ye on altı yılık sürecindeki tepkimi gösteriyorum. Ben bu sefer halkıma Şırnak'ıma hizmete oy vereceğim' dedi."

Seçimin AK Parti adayı Yarka tarafından kazanılmasının kent için dönüm noktası olduğunu belirten Ürper, şöyle konuştu:

Birlik, Erkan ve Yarka, yaptıkları konuşmalarda, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve diğer partililer, resmi olmayan sonuçları kutlamak için Atatürk Mahallesi Adliye alanında bir araya geldi.

Kan dökülmesine karşı olduğunu dile getiren Ürper, kentte Kürt diye geçinenlerin yüzlerce masum gencin ölümünden sorumlu olduğunu aktardı.

Kent insanının çukur, barikat siyasetinden çok çektiğini ifade eden Ürper, "Biz oyumuzu huzurun ve refahın devamına verdik. Biz oyumuzu Şırnak'ın geleceğine verdik." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şuayyip Şan da kent halkının verdiği tercihle HDP'nin kalesi olan Şırnak'ı almakla tarih yazdığını dile getirdi.

"Yıllardır bu halk hizmete açtı, önceki belediyelerden herhangi bir hizmet görmedi." diyen Şan, "Seçilen aday da tam da bu halk için hizmet yapabilecek sevilen bir insan. Bugünden itibaren kent için yeni bir sayfa açıldı, özlediği hizmetleri görecek ve herkesin örnek alacağı bir şehir olacak. Şırnak yıllardır büyük acılar çekti, büyük badireler atlattı ama artık güzel günlerin yakında olduğunu düşünüyorum. Adayımızda hizmet aşkını gördüğümüz için onu seçtik. Mehmet Yarka ile kent huzura, birlik, beraberliğe kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Resul Özcan ise bundan önce sağlıklı bir yaşamlarının olmadığını, son 2 yılda sağlanan huzurla oylarını huzurun devamına verdiklerini, gerçek hizmetin Yarka ile geleceğine inandıklarını belirtti.