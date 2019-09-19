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AK Parti’lilere hakaret davasının ilk duruşması görüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

AK Parti Muratlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiler Korkmaz ve Yönetim Kurulu üyelerinin hakaret gerekçesi ile Muratlı Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk’ün eşi İzlem Gençtürk hakkında açtığı davanın ilk duruşması bu sabah görüldü.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri günü sosyal medya hesabından ‘AKP’ye oy veren hiçbir bayana saygı duymuyorum, duymayacağım da.

AK Parti’lilere hakaret davasının ilk duruşması görüldü

AK Parti Muratlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiler Korkmaz ve Yönetim Kurulu üyelerinin hakaret gerekçesi ile Muratlı Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk’ün eşi İzlem Gençtürk hakkında açtığı davanın ilk duruşması bu sabah görüldü.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri günü sosyal medya hesabından ‘AKP’ye oy veren hiçbir bayana saygı duymuyorum, duymayacağım da. 2 bacağının arasından doğuracağın çocuk sayısına kadar karışan bir zihniyete destek veren bu bayanların, hiçbir nedeni yoktur bir insan olarak. Sana bu denli müdahale eden bir adama destek verecek kadar dişiliğini kaybetmişsen zaten artık yalnızca oksijen tüketiyorsun demektir. Kararttığınız geçmişimiz, günümüz ve karartmayı planladığınız geleceğimizin vebali sizin üzerinizde. Bir vatandaş olarak varsa şayet bir hakkım, tümünü haram ediyorum.’ ifadelerini kullanan İzlem Gençtürk’ün yargılanmasına başlandı.
Edinilen bilgiye göre; sanık İzlem Gençtürk’ün Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Hakaret’ ve ‘Seçim Yasakları Süresince Propaganda Yapma’ iddiasıyla yargılandığı duruşmada hakim tek tek ifade aldı. Müştekiler de sanık da eski ifadelerini tekrarladı.
Verilen ifadelerin ardından İzlem Gençtürk’ün avukatı Semih Keskin tarafından savunma yapıldı. Duruşma, tanık beyanlarının olmaması nedeniyle 19 Kasım 2019 tarihine ertelendi.
Eşine destek için duruşma salonuna gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk, CHP İlçe Başkanı Sedat Gürler ve bazı CHP’li Yöneticiler ile Av. Semih Keskin basına bir açıklama yapmazken, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiler Korkmaz ise bazı beyanlarda bulundu.
Hangi siyasi görüşten veya hangi kesimden olursa olsun kadına yönelik hakaretin her türlüsüne karşı olduklarını kaydeden AK Parti’li kadınlar adına Başkan Çiler Korkmaz, olayın çok üzücü olduğunu dile getirerek, “Bu hakareti yapan muhalif partinin belediye başkan yardımcısının eşidir. Malumunuz belediye başkan yardımcısı olan eşi de bu paylaşımı beğenerek kendisine destek vermiştir. Biz bugün hakarete uğramış AK Parti’li kadınlar adına buradayız. Olay, adli makamlara intikal etmiştir. Biz de takipçisi olmaya devam ederek, tüm duruşmalara katılacağız. Yüce mahkemenin takdirine ve toplumun kanaatine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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