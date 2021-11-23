AK Partilili Mücahit Birinci'nin enflasyon çıkışı olay oldu: Psikolojik!

Katıldığı canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen ile arasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusu üzerine yaşanan tartışmada, "Alışacaksınız, alışacaksınız" yanıtını veren AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yaptığı yeni açıklamayla yine gündem oldu.

TVnet'te yayımlanan NET Bakış programına konuk olan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkiye’nin büyüdüğünü, düşük faiz politikasının devam edeceğini söyledi.

Birinci, yüzde 40'lara ulaştığı iddia edilen enflasyonun “psikolojik” olduğunu dile getirdi.

2022'nin ilk 4 ayını işaret eden AK Partili Birinci, vatandaşların sabretmesini istedi.

Çözüm reçetesinin yine AK Parti'de olduğunu vurgulayan Birinci'nin açıklamaları gündem oldu.



