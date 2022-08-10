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'AK Partiliyim' deyince at arabasından indi! CHP'li Mahmut Tanal'ın o anları gündem oldu

10.08.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin Grup Toplantısı için geçtiğimiz günlerde Erzurum'a giden İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, at arabasına binerek arabacıyla sohbet etti. Konuşma sırasında arabacı "AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin” deyince Tanal arabadan indi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

'AK Partiliyim' deyince at arabasından indi! CHP'li Mahmut Tanal'ın o anları gündem oldu

CHP'li Mahmut Tanal'ın Erzurum’da yaşadığı bir diyalog gündem oldu. 2 Ağustos’ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum’a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti. Ziyarette at arabasına binen Tanal’ın arabacıya yönelttiği, “Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?” sorusu havada kaldı.

"AK PARTİLİYİM" DEYİNCE ARABADAN İNDİ

AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, “AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki” dedi. Arabacı “AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin” cevabını verince Tanal da at arabasından indi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

(İHA)

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Erzurum Mahmut Tanal CHP

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