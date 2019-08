AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

Balta, her zaman milletle birlikte yürüdüklerini belirterek, "Sevdayla, tutkuyla, vatan aşkıyla 18 yıl önce çıktığımız zorlu ve meşakkatli bu yolda manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz milletimizle durmadan yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Başı dik, alnı ak, yüreği demirden bir parça milletimizle adımlarımızı her zamankinden daha sağlam, daha güçlü, daha azimli bir şekilde atıyoruz. Partimiz, kuruluşundan geçen bu yıla dek, Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanan bir başarıyla, her defasında daha da büyüyerek, çıtayı her defasında daha da yükseğe çıkartarak milletin sesi olmuş. Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetlere ulaşma arzusu içinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda koyduğu hedeflerde AK kadrolarımızla birlikte Türkiye'ye adeta çağ atlatmıştır." ifadelerini kullandı.

- "AK Parti'li olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır"

AK Parti'nin her seçimden zaferle çıktığına işaret eden Balta, şu görüşlerini paylaştı:

"Siyaset sahnesine çıktıktan sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olan AK Parti, sonrasında girdiği her seçimden de zaferle çıktı. Çok partili hayata geçildikten sonra en uzun süre tek başına iktidarda kalmayı başaran partimiz Türkiye'de siyasetin ana omurgasını değiştiren pek çok değişikliğe imza atmıştır. Hedef 2023 sloganıyla milletiyle el ele Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına durmadan ilerlemektedir. 2051 ve 2071 hedeflerimize de ulaşmak için büyük bir azim ve karlılıkla durmaksızın çalışacağız. Ülkemiz ekonomisiyle, teknolojisiyle, demokrasi anlayışıyla, özgürlük inancı ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri içinde yerini alacaktır. 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin."