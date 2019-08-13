TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti olarak milletten aldıkları güç ile yola çıktıklarını belirtti.

Büyük reformlarla Türkiye'de ulaşılmaz bir gelişim ve değişime de imza attıklarını vurgulayan Balta, şöyle devam etti:

"Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasi tarihinde ülkemizi çağ atlatan projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. 2023 vizyonunu kendisine temel prensip alarak güçlü Türkiye yolunda hızla ve yerinde adımlar atan AK Parti hükümetleri birbiri ardına attığı ciddi adımlar ve yatırımlarla gelişmenin, büyümenin ve kalkınmanın bir ve beraber olma ruhu içinde ortaya konulduğunu, tüm dünyaya ispat etmiştir. AK Parti ülke sevdasını, vatan aşkını en üst düzeyde hissedenlerin partisi olarak kuruluştan bugüne kadar hizmet siyasetinin adresi ve uygulayıcısı olmuş ve bu sayede milletin gönlünde taht kurmuştur."