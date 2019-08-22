HABER

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan marş, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan marş, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti'nin yarın gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 18. yaş marşı, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda, partinin kuruluşundan bugüne geçen sürece ait görseller yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülerinin yer aldığı marşın videosunda, "Haydi daha ileri. Hizmet bekliyor millet, tarihe sözümüz var, gelecek bizim elbet" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada marşın videosu, Erdoğan'ın Twitter hesabından da paylaşıldı.

Partinin kurulduğu 14 Ağustos tarihinin Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle 18. yıl kutlama etkinliklerinin 23 Ağustos'ta yapılması kararlaştırılmıştı.

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladıCumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı
Anahtar Kelimeler:
ak parti

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Antalya'da İYİ Parti'den istifa eden 20 kişi MHP'ye geçti!

'Bilge liderimizin çağrısına uyarak ocağıma geri döndüm'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kayyum açıklaması

Bahçeli'den kayyum açıklaması

Mahir Ünal: 23 Ağustos'ta kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

Mahir Ünal: Kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

AK Partili Turan: Belediyelere kayyum atanıyor, ilk tepki CHP'den geliyor

AK Partili Turan CHP'ye 'kayyum' eleştirisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.