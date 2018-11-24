AK Parti'nin 40 adayından 3'ü eski bakan

AYNUR EKİZ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin 40 belediye başkan adayı arasında 3 eski bakan, bir bakan yardımcısı, bir vali, bir vali yardımcısı, bir rektör ve 4 il başkanı yer aldı. Adaylardan 11'i ise mevcut belediye başkanları oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından bugün 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayı açıklandı.

- Bazı illerde mevcut belediye başkanları ile devam

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti, mevcut başkanlardan, vatandaş memnuniyetinin devam ettiğini anketlerle tespit ettiği 11 belediye başkanı ile yola devam etme kararı aldı.

Buna göre, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yeniden aday gösterildi.