AK Parti'nin Adana mitingi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz, aynı zamanda demokrasimize, Cumhurbaşkanımıza, milletin sevgilisine, ekonomimize saldıranlara en güçlü cevabı vereceğiz." dedi. Çelik, AK Parti'nin Adana'da, İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, bugün Adana'da milletin sevgilisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladıklarını söyledi. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin kazanımlarını arttırmak, memleketi, demokrasiyi, ekonomiyi çok daha ileriye götürmek ve büyütmek için, vatandaşlar sayesinde, çok büyük güç ile enerjiye sahip olduklarını aktaran Çelik, şöyle konuştu: "Özellikle 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminden sonra birliğimizin, dirliğimizin güçlenmesi için ortaya çıkan Yenikapı ruhuyla ortaya çıkan Cumhur İttifakı, ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiz, ardından karşı karşıya olduğumuz ekonomik saldırılar karşısında daha çok dayanışmamız, daha çok birlik, dirlik ve beraberlik üretmemiz, Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. Şunu unutmayalım, bizim gücümüzün esas kaynağı, enerjisi bir tanedir, o da sizlerin bu İstasyon Meydanı'nda verdiğiniz bu büyük destektir, selamdır."

Çelik, karşılarındaki kirli ittifakın hiçbir şekilde memlekete hizmete üretecek, Türkiye'yi ileriye götürecek bir vizyonu olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşımızdaki kirli ittifakın mimarlarından biri, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği şeklinde ahlak dışı bir iftirada bulunmuştur. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen bu ahlak dışı iftiraya en güçlü cevabı Adana verecek. Cumhurbaşkanımız devletimizin ve milletimizin birliğinin sembolüdür, devlet başkanıdır, bütün cumhurun, bütün vatandaşlarımızın başkanıdır, ordularımızın başkomutandır, Cumhurbaşkanımıza atılan iftira milletimize atılmış demektir ve cevabını en önce Adana'dan alacaktır." - "Cumhurbaşkanımız tankın üstüne yürümüştür" "Kirli ittifakın diğer mimarlarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a 'diktatör' demeye devam ettiğini" ifade eden Çelik, "Diktatörler halktan korkarlar, halkı gördükleri zaman tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanırlar. Bizim Cumhurbaşkanımız ise 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. Ona 'diktatör' diyen Kılıçdaroğlu tankların arkasına saklanmıştır." diye konuştu.