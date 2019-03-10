AK Parti'nin Adana mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İnşallah ilelebet bu coğrafyada bizim raconumuz uygulanacak, başkaları bu coğrafyada racon kesemeyecek. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım." dedi.

Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Ankara'ya gelecek yıl Adana'nın otoyolla ulaşacağını söyledi.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye yolların bölünmüş hale geldiğini anlatan Turhan, "Daha hızlı, ekonomik, konforlu şekilde Adanalı hemşehrilerimiz seyahat ediyor. Adana, tarımın, turizmin, sanayinin merkezi. Adana şimdi Cumhur İttifakı'yla birlikte karşısındaki illet ve zillet ittifakına gerekli cevabı verecek." diye konuştu.

Turhan, Adana'nın 7 düvele karşı, tüm dünyanın zalimlerine karşı gerekli cevabı vereceğini, kentin milli birlik ve beraberliğin sembolü olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sandıklar çatlayacak, okyanusta tsunami olacak. Dünya titreyecek, Adana bunu yapacak, bugüne kadar tarih boyunca Adana hep bunu yaptı. Bayrağına, devletine, milletine, vatanına sahip çıktı. Dünya lideriyle birlikte bu birlik ilelebet devam edecek. İnşallah ilelebet bu coğrafyada bizim raconumuz uygulanacak, başkaları bu coğrafyada racon kesemeyecek. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. "