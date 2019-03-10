AK Parti'nin Adana mitingi

ADANA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir." dedi. Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Sözlerine, "Bir kumral şehir ki Adana, altından yazılmış bir kelimedir. Doya doya aksın Seyhan ve Ceyhan, yiğitler doyuran iki çeşmedir. Nasıl bırakırım Adana'yı ben ki Adana benden bana kalmadır. Adana'dan ayrı düşen yiğide dalında turunçlar kızıl elmadır." diyerek başlayan Erdoğan, "Adana bugün bir kez daha sizlere kavuşmaya geldim Adana. Karacaoğlan misali hatırdan geçmeyen, gönülden geçmeyen Adana, senin Allahı'na gurban Adana. 'Adanalıyık Allah'ın adamıyık' diyen diline gurban Adana." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Toroslar gibi yüce gönüllü, Çukurova gibi sıcak yürekli, Akdeniz gibi engin kalpli Adana. İkramı, ihsanı, insanı güzel koç yiğitler yatağı Adana. Türküleriyle dilimizi, destanlarıyla kültürümüzü, alimleriyle gönlümüzü besleyen Adana. Hazreti Ömer devrinden beri medeniyetimizin gözde şehri Adana. Malazgirt gazilerini, Yavuz Sultan Selim Han'ın ordularını ayakta karşılayan Adana. İstiklal Harbimizde bir kartal gibi işgalcilerin tepesine binen Adana. 44 yiğit evladının bin kişilik düşman ordusunu esir aldığı Adana. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum Adana." diye konuştu.

Adana ve ilçelerini de selamlayan Erdoğan, ayrıca şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Adanalılara, "Adana köprübaşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı." sözleriyle seslenen Erdoğan, "Dosta düşmana karşı hep yanımızda olan kadirşinas Adanalılara şükranlarımı sunuyorum." dedi. Adana'nın toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin değerini, özgürlüğün, demokrasinin, hakkın, hukukun, geleceğine güvenle bakmanın anlamını iyi bildiğine değinen Erdoğan, "Adana, kendisine gözünü dikmiş düşmanla mücadele etmenin ne demek olduğunu bir asır öncesinden beri çok iyi bilir. Bunun için Adana 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu da iyi bilir." diye konuştu. - "Pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız" Seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, zillet ittifakı olarak değil, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele, gönül gönüle, pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 21 gün kaldığını hatırlatarak, partililerden iyi çalışmalarını istedi ve 31 Mart akşamı Adana'da demokrasinin zaferini ilan edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Büyükşehiriyle ilçeleriyle inşallah Adana'da 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız." ifadesini kullandı. Adana'nın, maziden atiye kurdukları köprüde bu seçimin neye karşılık geldiğini gayet iyi bildiğine işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile seçimlere girmemizdeki amacı da yine en iyi Adana bilir. Bunun için sizlerle dertleşmeye, tarihi bir destek istemeye geldim. Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sırasında sokaklarda, meydanlarda kurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu. Adana'da da Cumhur İttifakı'nın temellerinin o gece atıldığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "O gece ben Atatürk Havalimanı'na indiğim anda saat 01.15'ti, oradakiler bana dedi ki, '23.15'te Bay Kemal buraya geldi ve FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı, gitti.' Nereye? Bakırköy Belediyesine. Biz F-16'ların altında on binlerle havalimanında dururken o Bakırköy Belediye Başkanı'nın odasında kahvesini yudumluyordu. Kim bu adam? Bay Kemal. Ne diyordu? 'Tankların karşısında ilk önce ben durdum.' Sen korkaksın, korkak. Sende yürek yok. Sen ancak FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. O gece de öyle oldu. Hepsi kayıtlarımızda var. Hepsi artık kayıtlarda. Kaçacak deliği yok artık.