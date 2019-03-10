AK Parti'nin Adana mitingi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her türlü iç ve dış saldırı karşısında duruşumuz bellidir. Hiç taviz vermeden daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı olarak yeni dönemde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'yi hedefliyoruz." dedi.

Koca, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Adana'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adana'nın mert insanı ve doğal güzellikleriyle müstesna bir il olduğunu ifade eden Koca, Adana'nın ülkenin en üretken şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Koca, Adana'nın yaptığı ihracatla ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunan nadir illerden olduğunu aktardı.

Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla 2023 yılına kadar 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Yapısal reformları gerçekleştirerek ülkemizin önünü hızla açacağız. Her türlü iç ve dış saldırı karşısında duruşumuz bellidir. Hiç taviz vermeden daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı olarak yeni dönemde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Adana ilimizin tarım, sanayi, ticaret şehri olarak anılmasının yanı sıra sağlık şehri olarak da anılmasını arzu ediyoruz."