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AK Parti'nin Adana mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler" - "Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır" - "Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz" - "Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur" - "Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz"

ADANA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler." dedi.

Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü mitinglerinden kongrelerine kadar bunları hep gördük mü, gördük." diye konuştu.

Önceki gün İstanbul Taksim'de düzenlenen mitinge ilişkin görüşlerini açıklayan Erdoğan, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler." ifadesini kullandı.

Erdoğan, söz konusu mitinge ilişkin bazı görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara gösterdi.

Kendilerinin "gönül belediyeciliği" dediklerini ve gönül kazanmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır. Emin olun bunlar, hiç İstiklal Marşımızı okumamışlar. Bunların İstiklal Marşımızla alakası yok."

HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okunup okunmadığını soran ve "Türk bayrağını bile şimdi korka korka yeni yeni bir ufak Türk bayrağı asıyorlar. Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı." diyen Erdoğan, İstiklal Marşı'ndan bazı mısraları okudu.

- "Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ezana hürmet etmeyen bayrağa hürmet etmeyen, ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz, ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın bir gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, bu ülkenin ve milletin hiçbir çıkarına da sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller, yine bunlar anlaşılan o ki merhum Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirine de hiç okumamışlar."

Bayrak şiirinden mısralar okuyan ve bu bayrağın altında doğduklarını ifade eden Erdoğan, "İnşallah Rabbim nasip ederse bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra alandakilerle, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sloganlarını tekrarladı.

Türkiye'nin her rengine, her zenginliğine saygılı olduklarını vurgulayan Erdoğan, bazı değerlere saldıranlara saygı duymalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İnşallah 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi sandıkta verecektir. Adana, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırmaya hazır mısın, ülkemize ve şehrimize sahip çıkmaya hazır mısın, sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaya hazır mısın, tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor musun? Adana, 31 Mart'ta mühre Cumhur İttifakı'na, gönül belediyeciliğine vuruyor musun?"

(Sürecek)

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