AK Parti'nin Adana mitingi

ADANA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler." dedi. Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü mitinglerinden kongrelerine kadar bunları hep gördük mü, gördük." diye konuştu. Önceki gün İstanbul Taksim'de düzenlenen mitinge ilişkin görüşlerini açıklayan Erdoğan, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler." ifadesini kullandı. Erdoğan, söz konusu mitinge ilişkin bazı görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara gösterdi. Kendilerinin "gönül belediyeciliği" dediklerini ve gönül kazanmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır. Emin olun bunlar, hiç İstiklal Marşımızı okumamışlar. Bunların İstiklal Marşımızla alakası yok." HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okunup okunmadığını soran ve "Türk bayrağını bile şimdi korka korka yeni yeni bir ufak Türk bayrağı asıyorlar. Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı." diyen Erdoğan, İstiklal Marşı'ndan bazı mısraları okudu. - "Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ezana hürmet etmeyen bayrağa hürmet etmeyen, ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz, ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın bir gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, bu ülkenin ve milletin hiçbir çıkarına da sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller, yine bunlar anlaşılan o ki merhum Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirine de hiç okumamışlar."