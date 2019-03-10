AK Parti'nin Adana mitingi

Erdoğan, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun, Adana Kamp Eğitim Merkezinin, olimpik yüzme havuzunun yapımlarının devam ettiğini anımsatarak, "Bu yıl içinde stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine de millet bahçesini yapacağız. Yakında da yapımına başlıyoruz." diye konuştu.

Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 302 kapasiteli yurt binaları açtıklarını hatırlatan Erdoğan, 2 yıl içinde Adana, Karaisalı ve Sarıçam'da 6 bin 250 kişilik yurt binalarının daha açılacağını kaydetti.

AK Parti ve MHP'nin hep birlikte bütün olacağını, bir ayrım olmadığını belirten Erdoğan, "zillet ittifakı"nın 31 Mart'ta çıldırtılacağını ifade etti.

ADANA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İnşallah tamamını 2 yıla kadar bitiriyoruz." dedi.

Adanalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilere 5 milyar liralık destek verildiğini anlatan Erdoğan, toplamda 3 bin yataklı hastanelerin de aralarında olduğu 56 tesisin şehre kazandırıldığını, Adana Şehir Hastanesinin bin 550 yatağıyla hizmet verdiğini aktardı.

- "Bırak git, bu CHP'ye bu zulüm yeter artık"

Konuşmasına Adana Şehir Hastanesinin görüntülerini izleterek devam eden Erdoğan, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde hastanelerde yaşananlara ve Kılıçdaroğlu'nun o dönem yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüleri de izletti.

Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Ne diyor? '10 yıl önce SSK hastaneleri bugünden daha iyiydi. Durma orada niye duruyorsun? Çek git o zaman. Ama böyle bir kişilik yok. Kimlik sıkıntısı var. Şimdi ne yaptı? Dokuz kez seçime girdi hep kaybetti, aynen orada olduğu gibi bırakamıyor. Bırak git, bu CHP'ye bu zulüm yeter artık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle bu hastanenin 300 yataklı Seyhan Uygulama Merkezi ve 200'er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet Hastanelerinin Adana'ya inşa edilen diğer sağlık tesislerinden bazıları olduğuna işaret etti.