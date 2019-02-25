AK Parti'nin adayı Öztabak'tan 'Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonu icralık' iddiası

YALOVA, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak, CHP'li Vefa Salman yönetimindeki Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu iddia etti. Bu nedenle Yalova'da çöp dağları oluştuğunu ileri süren Öztabak, "Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor" dedi.

Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Öztabak, Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu, bu nedenle kentte çöp dağları oluştuğunu iddia etti. Yusuf Ziya Öztabak, korkutucu durumun özellikle yer altı çöp konteyner sistemlerini kapsadığını belirterek, konuyla ilgili fotoğrafları paylaştı. Öztabak, "Yalova'da yaşanabilecek olan büyük rezilliklerin habercisi niteliğinde bunu düşünebiliriz. Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor. Ancak bu durum özellikle yer altı çöp konteynerlerine kafasını sokarak üstteki çöpleri alan personelin sağlığını tehdit eder hale geldi. Bunun yanı sıra dipte kalan ve tamamı boşaltılamayan çöpler çürümeye başladığı için bölge sakinlerine de hastalık tehdidi saçıyor. Bunun dışında, dolu olan çöp konteynerlerinin yanına konulan çöplerin de uzun süre alınamaması her köşe başında çöp dağları oluşmasına sebep oluyor" diye konuştu.