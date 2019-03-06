AK Parti'nin adayları gençleşti

SÜLEYMAN TUNÇ - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, belediye meclis üyeliği aday listelerine giren genç aday sayısının yükseldiğini belirterek, "Cumhur İttifakı itibarıyla bakarsak, AK Partili ve MHP'li olarak listelerimizde 2 bin 676 genç isim var. Bunların 2 bin 396'sı AK Partili genç sayısını oluşturuyor." dedi. Büyükgümüş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları olarak yerel seçim çalışmalarını "Gönül belediyeciliği" anlayışıyla sürdürdüklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında sık sık dile getirdiği "Gönül belediyeciliği" temasının kendilerine sorumluluk yüklediğini ifade eden Büyükgümüş, "Eğer bir genç herhangi bir seçmenin ya da kendisi gibi genç bir kardeşinin kapısını çalıyorsa, psikolojik duvarlar yıkılıyor ve orada gönülden gönüle köprü kurmak daha kolay hale geliyor." diye konuştu. Büyükgümüş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yerel temaların yoğun olduğu bir çalışma takvimi hazırladıklarını aktararak şunları söyledi: "Örneğin 'Genç kürsü' diyoruz... Genç seçmenleri bir salonda topluyoruz. Adayımızı, milletvekilimizi veya bakanımızı genç kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Konuşmacının süresini kısıtlı tutuyoruz ve gençler adayımıza sorular yönelterek karşılıklı bir görüşme oluyor. Yaptığımız diğer çalışmamız ise 'Söz sende' çalışması. Bu seçim özellikle yerel nitelikte olduğu için o ilçede ya da o ilde genç kardeşlerimizin şehirleriyle ilgili fikirlerini paylaşacakları bir platform oluşturduk."

Büyükgümüş, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı süresince yaptığı hizmetleri gençlere anlatmayı hedeflediklerinin altını çizerek Türkiye'nin yaşadığı değişim sürecini "Dünden bugüne Türkiye sergileri" ile gençlerin gündemine taşıdıklarını anlattı. - Çat kapı doğum günü sürprizi Hedeflerinin tüm gençlerin gönlüne dokunmak olduğunu belirten Büyükgümüş, sürpriz doğum günü etkinliği ile gençlere kek hediye ettiklerini aktararak, "1 Ocak ile 31 Mart tarihlerinde doğan tüm genç kardeşlerimizi, o doğum günü akşamında evinin kapısını çalıyoruz ve bu hediyeyi ona teşkilatımız aracılığıyla götürüyoruz. Burada gençlik kollarımızın logosu ve bir de 'Genç kardeşim, iyi ki doğdun' mesajı var." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde kendisine gençlik kolları olarak sürpriz yaptıklarını ifade eden Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımızın doğum günü 26 Şubat. O akşam genel merkeze geldi ve buraya gelip ona hediye takdim edenler oldu. Ben de dedim ki, 'Efendim bizim de gençlik kolları olarak size bir hediyemiz var.' 'Nedir hediyeniz ?' dedi. '1 Ocak ile 31 Mart arası doğan tüm genç seçmenin kapısını çalıyoruz ve 'iyi ki doğdun' diyoruz. Siz de genç bir seçmensiniz ve size de bu kapsamda hediyenizi vermek istedik.' dedim. Çok mutlu oldu ve bu çalışmanın gönüllere dokunmak bakımından siyasetin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Biz de çok mutlu olduk."

- Genç meclis üyesi adayları Büyükgümüş, 31 Mart seçimleri kapsamında belediye meclis üyeliklerinin önemli bir gündem maddesi olduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin siyasete katılımını teşvik etmek amacıyla kendilerine talimat verdiğini söyledi. Genç siyasetçiler yetiştirmek için yerel seçimlerin büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye meclis üyeliği aday tespiti ile ilgili komisyonlarda genç bir üyenin olması hususunu önemsediğini vurguladı. Büyükgümüş, genç meclis üyesi adayların seçimi için önemli kriterler belirlediklerinin altını çizerek, belirli sorulardan oluşan değerlendirme formu hazırladıklarını ve adaylık için başvuran kişilerle mülakat yaptıklarını belirtti. - "Listelerimizde 2 bin 676 genç isim var" Genç meclis üyesi aday sayısının geçtiğimiz yıllara oranla daha yukarı seviyelere geldiğini aktaran Büyükgümüş, 3 Mart itibarıyla kesinleşen aday listelerinin, Cumhur İttifakı ve AK Parti listeleri olarak iki şekilde değerlendirdiklerini söyledi.