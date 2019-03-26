AK Parti'nin Adıyaman mitingi

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine Adıyaman'ı ve ilçelerini selamlayarak başlayan Erdoğan, "Muhabbeti meydanlara sığmayan sevdası" için Adıyamanlılara teşekkür etti.

Sadece meydanda 35 bin kişi olduğunu belirten Erdoğan, "Demek ki Adıyaman yine kararını verdi. Kararlı mıyız, 31 Mart akşamı inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz, birilerine rağmen yazıyor muyuz?" diye konuştu.

Erdoğan, 9 ay önce Adıyamanlılarla yine bu meydanda 24 Haziran seçimleri için ahitleştiklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bizi mahcup etmediniz. Bu davayı tümsekte koymadınız, öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Yine rekor bir oy oranıyla bu kardeşinize partinize sahip çıktınız. Yüzde 67,4 ile şahsıma, 'durmak yok, Cumhurbaşkanlığında göreve devam' dediniz. Yüzde 55,1 ile milletin partisini, partinizi zirveye taşıdınız. Türkiye'nin sendelemesini, tökezlemesini özellikle bekleyenlere Adıyamanlılar olarak sandıkta unutamayacakları bir ders verdiniz. Adıyaman'ın ahdine vefalı olduğunu, sözüne sadık olduğunu cümle aleme gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizin gibi dostlar, yol arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum."