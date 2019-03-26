AK Parti'nin Adıyaman mitingi

ADIYAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum; siz bu adamdan kurtulmak istemiyor musunuz? Eğer kurtulmak istiyorsanız 31 Mart'ta gelin, bu kararınızı verin." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. "Şunu unutmayın, sizi üzen bizi üzmüş demektir. Sizi üzen beni üzmüş demektir. Sizin gönlünüzü kıran bizi yaralamış demektir. Sizi hürmetsizlik eden bize, milli iradeye hürmetsizlik yapıyor demektir. Çünkü bu dava milletin davasıdır, millete hizmet davasıdır." diyen Erdoğan, bugüne kadar milletin rotası, çizdiği istikamet dışında asla başka yollara sapmadıklarını, bundan sonra da sapmayacaklarını vurguladı. Erdoğan, başkaları gibi Adıyaman'ın yolunu sadece seçimden seçime hatırlayanlardan olmadıklarını belirterek, son 10 yılda 8 kez Adıyaman'a gelerek vatandaşlara kulak verdiğini, mitingler yaptığını, toplu açılış törenleriyle şehre kazandırılan eserlerin gururunu Adıyamanlı vatandaşlarla birlikte yaşadığını anlattı.

- "Bu ten bu canda olduğu müddetçe rotamızı siz çizeceksiniz" Türkiye'yi bugünkü başarılarına vatandaşların destekleriyle taşıdıklarının altını çizen Erdoğan, vatandaşların muhabbeti, kadirşinaslığı ve hayır dualarından daha büyük bir mutluluk tanımadığını dile getirdi. Dün 9 genç kızdan bir mektup aldığını, bu kızların 56 hatmi şerif indirdiğini, 150 civarında Yasin-i Şerif'i kendisi için okuduğunu anlatan Erdoğan, "Bu nedir? Bu dertli olmak değil mi? Bu bir aşk, heyecan. Ne yapıyor, Cumhurbaşkanı'nı manen teşvik ediyor. Elhamdülillah, sizin isteklerinizi biz emir, talimat telakki ederiz. Boynumuzun borcu bilip ona göre davranmayı sürdürürüz. Adıyamanlı, Manisalı, İstanbullu, Ankaralı, Artvinli kardeşlerim müsterih olsun. Bize 17 yıldır Türkiye'ye hizmet etme, bu millete hizmetkar olma onurunu tattıran 82 milyonun her bir ferdi gönlünü ferah tutsun. Bu ten bu canda olduğu müddetçe bizim rotamızı siz çizeceksiniz, pusulamızı siz tayin edeceksiniz." dedi. Adıyaman'ı sadece aşkla sevmediklerini, bu sevdayı eserlerle, yatırımlarla da ispat ettiklerini söyleyen Erdoğan, buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 yıldır ne yaptınız?" diye sorduğunu anımsatarak, Adıyaman'a bugüne kadar yapılan yatırımların yer aldığı videoyu vatandaşlara izletti.

- "CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözüne atıfta bulunarak, şöyle devam etti: "Bay Kemal, sadece Adıyaman'da yaptıklarımızı dev ekranda gösteriyorum. Senin bir defa hücrelerine sinmiş, yalan, yalan, yalan, iftira, iftira, iftira. Bu adamın başka bir meziyeti yok zaten. Şimdi 31 Mart'ta sandıklardan bir tokat daha yiyecek ama ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum; siz bu adamdan kurtulmak istemiyor musunuz? Eğer kurtulmak istiyorsanız 31 Mart'ta gelin bu kararınızı verin. Zira bana, aileme iftiralar attı, geldi Mecliste kağıtları salladı. Dava açtım ve şu anda Yargıtay safhasında. İlk Derece'de davaları ailecek kazandık. 2,5 milyon. Şimdi Yargıtay bunu onadığı takdirde Bay Kemal'den gelecek parayı Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. Bu parayı ama Bay Kemal kendisi veremiyor, yardım sandığı kurdu ve kendi milletvekilleri 5'er bin lira veriyor. Bu yardım sandığıyla bunu hallediyor. Şimdi ben diğerleri için de aynı yola başvurdum. Onlar da yardım sandığı kuracak. Bir tane hanımefendi var, ona da 250 bin liralık bir dava açtım. Hangisi olursa olsun, hepsine dava ve gelen parayı da Mehmetçik Vakfına."