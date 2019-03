AK Parti'nin Ağrı mitingi

"Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Tekstilde, Ağrı'yı bölgemizin en önemli üretim merkezi haline getireceğiz. Buradan tüm tekstilcilerimize bir mesajım var. Tekstilcilerimizi gözden çıkarmak bir yana özellikle Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerimizde ciddi teşviklerle desteklemeyi sürdüreceğiz. İnşallah şimdi uluslararası bir marka, Nike buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak. Bu, uluslararası bir marka... TOKİ evlerindeki ve şehrimizin dört mahallesindeki tapu sorununu en kısa sürede çözüyoruz. Bunun için sizlerden 31 Mart'ta merkezde ve ilçelerde adaylarımızı desteklemenizi istiyorum. Hala eksikler, yapılması gereken işler, yatırımlar yok mu? Elbette var. Bu eksikleri, AK Parti tamamlayabilir. Unutmayın, yaparsa AK Parti yapar. Burada belediye başkanlarımız, Ankara'da bizler el ele vereceğiz. Ağrı'yı hedefleriyle buluşturana kadar bize durmak yok."

- "Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız"

- "Bilin ki hedefi bize saldırmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin gücü de huzur da zenginliği de birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden geçiyor. Her kim birliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Her kim kardeşliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi bu ülkeyi ve bu milleti tıpkı çevremizde gördüğümüz örneklerde olduğu gibi yerle yeksan etmektir. Her kim ezanımıza bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa, bilin ki hedefi bize saldırmaktır." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda, CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'nı okumadığını kaydeden Erdoğan, "Çünkü HDP, İstiklal Marşı'mızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Dolayısıyla 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)