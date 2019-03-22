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AK Parti'nin Amasya mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Bu seçim, sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim, Türk milletinin zalimlere karşı vereceği bir savaş olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçim, sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim, Türk milletinin zalimlere karşı vereceği bir savaş olacak." dedi.

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Amasya'nın, tarihi içinde barındıran çok önemli bir Anadolu şehri olduğunu söyledi.

Ülkenin önemli bir seçim sürecinden geçtiğine değinen Turhan, "Bu seçim, sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim, Türk milletinin zalimlere karşı vereceği bir savaş olacak. Köklü tarihimizden aldığımız mirası ve vatanımızı geleceğimize, evlatlarımıza, gençlerimize, birlik ve beraberlik içinde Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde emanet edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletine sevdalı lider olduğunu vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan, sizin içinizden çıkan, size hizmetkar olan bir lider, her millete her devlete nasip olmaz, ne kadar şükretsek azdır. Onun ekibi yerel yönetimlerde size en iyi hizmeti verdi mi? O zaman durmak yok, yola devam, hizmete devam."

Turhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçmenlerden partisine destek istedi.

AK Parti'nin Amasya mitingi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Bu seçim, sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim, Türk milletinin zalimlere karşı vereceği bir savaş olacak"

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi

AK Parti’nin Amasya mitingi
Anahtar Kelimeler:
Amasya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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