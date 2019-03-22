AK Parti'nin Amasya mitingi

Amasya'da Valilik de yapan Ziya Paşa'nın, "Düşmanlara ahbabını zemm oldu zerafet/ Dildardan ağyara şikayet yeni çıktı/Sadıkları tahkir ile red kaide oldu/Hırsızlara ikramü inayet yeni çıktı/Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi/ Hainlere amma ki riayet yeni çıktı." dizelerini okuyan Erdoğan, vatandaşlara, "Ülkesine ve milletine sadakatle hizmet edenlerin yanında yer alanlara, 31 Mart'ta Amasya'nın söylecek bir çift sözü var mı? Ülkesini yabancılara şikayet edenlere, değerleri ve tarihi üzerinden milletini aşağılayanlara 31 Mart'ta Amasya'nın verecek bir mesajı var mı? Doğruları söylediğiniz için bize saldıranlara 31 Mart'ta Amasya'nın şöyle sağlamından bir Osmanlı tokatını sandıkta vuracak azmi var mı?" diye sordu.

Erdoğan, 22 Haziran'ın Amasya tamiminin yayımlanmasının 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bir asır sonra Amasya yeniden bir tarih yazmaya hazırlanıyor mu? Öyleyse şimdi öyle bir cevap verin ki içeride ve dışarıda duymayan kalmasın. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline, ülkeye ve şehre, milli irade, demokrasi ve kalkınmaya, hizmet siyasetine, gönül belediyeciliğine sahip çıkıp çıkmayacaklarını soran Erdoğan, alana kurulan dev ekrandan Amasya'ya yapılan yatırımlara ilişkin videoyu izletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 senedir ne yaptınız?" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi size ekranda gösterdiğim sadece Amasya'ya yaptıklarımızın bir kısmı, Türkiye'ye değil. Bay Kemal, senin bunlardan haberin var mı? Biz 17 yılda Amasya'ya sadece 10,2 katrilyon tutarında yatırım yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, bin 239 yeni derslik inşaa ettiklerini ve bugün 18 bin öğrenciye, 591 öğretim üyesine sahip Amasya Üniversitesi'ni de şehre kazandırdıklarını belirterek, bu yıl içinde Merzifon ve Gümüşhacıköy'de 300'er kişilik yüksek öğrenim yurtları ile bir kaç yıla kadar da 750 kişilik bir yüksek öğrenim yurdunu daha açacaklarını bildirdi.