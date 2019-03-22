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AK Parti'nin Amasya mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Amasya'ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız" - "Yerköy-Kırşehir- Aksaray-Ulukışla demiryolu projesinin tamamlanmasıyla Samsun-Mersin limanları arası demiryolu bağlantısı sağlanarak kuzeyden güneye kısa sürede ulaşılmış olacak"

AMASYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, partisince Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Amasya'da Valilik de yapan Ziya Paşa'nın, "Düşmanlara ahbabını zemm oldu zerafet/ Dildardan ağyara şikayet yeni çıktı/Sadıkları tahkir ile red kaide oldu/Hırsızlara ikramü inayet yeni çıktı/Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi/ Hainlere amma ki riayet yeni çıktı." dizelerini okuyan Erdoğan, vatandaşlara, "Ülkesine ve milletine sadakatle hizmet edenlerin yanında yer alanlara, 31 Mart'ta Amasya'nın söylecek bir çift sözü var mı? Ülkesini yabancılara şikayet edenlere, değerleri ve tarihi üzerinden milletini aşağılayanlara 31 Mart'ta Amasya'nın verecek bir mesajı var mı? Doğruları söylediğiniz için bize saldıranlara 31 Mart'ta Amasya'nın şöyle sağlamından bir Osmanlı tokatını sandıkta vuracak azmi var mı?" diye sordu.

Erdoğan, 22 Haziran'ın Amasya tamiminin yayımlanmasının 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bir asır sonra Amasya yeniden bir tarih yazmaya hazırlanıyor mu? Öyleyse şimdi öyle bir cevap verin ki içeride ve dışarıda duymayan kalmasın. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline, ülkeye ve şehre, milli irade, demokrasi ve kalkınmaya, hizmet siyasetine, gönül belediyeciliğine sahip çıkıp çıkmayacaklarını soran Erdoğan, alana kurulan dev ekrandan Amasya'ya yapılan yatırımlara ilişkin videoyu izletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 senedir ne yaptınız?" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi size ekranda gösterdiğim sadece Amasya'ya yaptıklarımızın bir kısmı, Türkiye'ye değil. Bay Kemal, senin bunlardan haberin var mı? Biz 17 yılda Amasya'ya sadece 10,2 katrilyon tutarında yatırım yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, bin 239 yeni derslik inşaa ettiklerini ve bugün 18 bin öğrenciye, 591 öğretim üyesine sahip Amasya Üniversitesi'ni de şehre kazandırdıklarını belirterek, bu yıl içinde Merzifon ve Gümüşhacıköy'de 300'er kişilik yüksek öğrenim yurtları ile bir kaç yıla kadar da 750 kişilik bir yüksek öğrenim yurdunu daha açacaklarını bildirdi.

Amasya, Merzifon ve Suluova'ya gençlik merkezleri ile kente 2 bin 500 kişilik spor salonu inşa ettiklerini de anlatan Erdoğan, Merzifon'a yapılacak spor salonu ihalesinin ise devam ettiğini söyledi.

Amasya'ya Sofular Millet Bahçesini kazandırmak için çalışmaları başlattıkları bilgisini de paylaşan Erdoğan, "Amasyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellilerimize toplam 826 trilyon tutarında sosyal yardım yaptık." dedi.

Erdoğan, 300 yataklı Amasya Devlet Hastanesi ve 150 yataklı Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'nin de aralarında olduğu 10 hastane ile toplam 19 tesisi şehre kazandırdıklarını vurguladı.

Sağlıkta yapılan diğer yatırımlara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Şimdi buradan bir müjde veriyorum; Amasya'ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. İnşallah en kısa sürede gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayıp, bu hastanenin inşaatına başlayacağız. Ayrıca Amasya'ya kazandıracağımız 12 sağlık tesisimiz de proje ve ihale aşamasındadır." diye konutu.

Amasya'da 4 bin 839 konut projesini hayata geçirdiklerini de anımsatan Erdoğan, İmar Barışı'yla da 39 bin vatandaşın sıkıntısını çözdüklerini söyledi.

Ulaşımda yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, kentte 29 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 252 kilometreye ulaştırdıklarını belirtti.

Amasya'da 5 tünel yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ne demek biliyor musunuz? Biz Ferhat'ız, Şirin burada. Dağları deldik, Şirin'e ulaştık. Yapımı devam eden Merzifon Havaalanı yolunu ve Amasya- Erbaa ayrımı- Reşadiye yolundaki çalışmaları bu yıl, Amasya çevre yolunu ve Ladik-Taşova yolunu ise seneye tamamlıyoruz. Köprüleri ve köprülü kavşağıyla birlikte Merzifon- Çorum ayrımı, Mecitözü-Amasya-Turhal ayrımı yolunu ve Amasya- Turhal -Tokat yolunu da bir sonraki yıl bitiriyoruz. Çarşamba -Ayvacık -Taşova yolunu 2023 yılına kadar bitiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun- Amasya- Çorum- Kırıkkale hızlı tren projesinin 3 kesim halinde etüt çalışmalarının da devam ettiğini dile getirerek, "Bu hızlı tren hattıyla Amasya bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan da İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne bağlanacak. Ayrıca Yerköy-Kırşehir- Aksaray- Ulukışla demiryolu projesinin tamamlanmasıyla Samsun- Mersin limanları arası demiryolu bağlantısı sağlanarak, kuzeyden güneye kısa sürede ulaşılmış olacak." diye konuştu.

Merzifon Havalimanı'na terminal binasını kazandırarak modernize ettiklerini de aktaran Erdoğan, "Havaalanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 183 bine ulaştı." dedi.

(Sürecek)

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Amasya Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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