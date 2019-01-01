Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce ismi duyurulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de tanıtıldığı toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları tek tek sahneye çağrıldı.

Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak MHP'den Etimesgut'ta Enver Demirel, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek, Polatlı'da da Mürsel Yıldızkaya'yı destekleyeceklerini duyurdu.

Bugüne kadar görev alan belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, yeni aday gösterilen isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan