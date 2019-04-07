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AK Parti'nin Ankara'daki seçim sonuçlarına itirazı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde oyların yeniden sayılması için YSK'ye itirazda bulundu - YSK, 13 ilçede oyların yeniden sayımına ilişkin başvuruyu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin müracaatı üzerine Ankara'nın 13 ilçesinde oyların yeniden sayımına ilişkin başvuruyu reddetti.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayımına ilişkin yapılan başvuru sonuçlandı.

YSK tarafından yapılan inceleme neticesinde 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün reddedildiği öğrenildi.

12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi.

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