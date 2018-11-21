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Ak Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

Ak Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.
Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

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